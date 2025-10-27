150 tipos de plantas a 1 euro: así es el mercadillo de plantas más famoso del mundo que llega a Madrid

Madrid es reconocida por muchos como una ciudad llena de vida, oportunidades y planes para todos los gustos. En especial, el ocio es uno de sus grandes atractivos: siempre hay algo que hacer o descubrir. Entre las tendencias más populares de los últimos años destacan los mercadillos, que se celebran cada fin de semana tanto en la capital como en sus alrededores. En ellos se puede encontrar de todo: artesanía, ropa, artículos vintage o simplemente un ambiente perfecto para pasear y curiosear.

Una de las modas que más fuerza ha ganado recientemente es la de los mercadillos de plantas, y los amantes de la naturaleza urbana están de enhorabuena. Muy pronto, Madrid acogerá una nueva edición de Plantes Pour Tous, considerado el mercadillo de plantas más popular del mundo.

Este evento, originario de Francia, transforma los espacios en auténticos viveros donde se pueden encontrar más de 150 tipos de plantas a precios asequibles, algunas incluso por menos de un euro. El éxito de su primera edición en la capital, celebrada en septiembre, fue tal que ahora regresa con el objetivo de repetir —y superar— aquella gran acogida.

¿Cómo será el mercadillo de Plantes Pour Tous?

El evento se celebrará en el Espacio 23, situado en la calle General Oraá, en pleno barrio de Salamanca. Este lugar se convertirá en un enorme jardín efímero del 7 al 9 de noviembre, ofreciendo una experiencia única para los aficionados a las plantas.

El horario será el siguiente: el viernes, de 11:00 a 20:00 horas; el sábado, de 10:00 a 19:00; y el domingo, de 11:00 a 19:00 horas. El mercadillo permanecerá abierto durante todo el fin de semana y contará con una amplia variedad de especies, desde plantas de interior resistentes hasta variedades tropicales y exóticas.

Las entradas serán gratuitas, aunque la organización recomienda reservar con antelación para poder disfrutar plenamente del recorrido. El pago se realizará exclusivamente con tarjeta, y el evento es pet friendly, por lo que se permite la entrada de mascotas.

Entre las principales ofertas destacan las plantas a partir de 0,99 euros, además de muchas opciones por menos de 10 euros y otras valoradas en 19,95 euros, precios difíciles de encontrar incluso en los viveros más económicos de la ciudad.

Promociones y experiencia del visitante

Plantes Pour Tous ofrece además promociones especiales: por cada compra, los asistentes recibirán una planta de regalo de 0,99 euros. En compras superiores a 30 euros, el obsequio será una planta valorada en 2,99 euros, y si el gasto supera los 50 euros, el regalo ascenderá a 4,99 euros.

El mercadillo contará también con personal especializado que asesorará a los visitantes sobre qué especies se adaptan mejor a cada entorno. Además, habrá códigos QR distribuidos por el espacio que permitirán acceder a información útil y clasificaciones de las plantas según su tipo y nivel de cuidado.

Un concepto que acerca la naturaleza a la ciudad

Plantes Pour Tous fue fundado en Francia en 2017 por los paisajistas Léo Simalla y Julien Morelli con el objetivo de hacer más accesible la naturaleza urbana y promover un estilo de vida más verde. Desde entonces, sus pop-up se han celebrado en distintas ciudades europeas como Nantes o Rennes, convirtiéndose en todo un fenómeno para los amantes de las plantas.

Ahora, el proyecto regresa a Madrid tras su paso por Barcelona (del 26 al 28 de octubre), consolidando así su presencia en España. Con esta nueva edición, la capital se prepara para vivir un fin de semana en el que el verde volverá a ser el protagonista.