Descarrilamiento en San Fernando: "Qué susto, pensé que me iba al río"

Un tren de Cercanías que cubría el trayecto entre Guadalajara y Chamartín (línea C-2) ha descarrilado este lunes por la tarde en la estación de San Fernando de Henares, dejando seis heridos leves y provocando el corte de la circulación ferroviaria en el Corredor del Henares. El incidente, ocurrido a las 15:26 horas, desencadenó una fuerte reacción política desde el Gobierno regional, que ha vuelto a exigir al Ejecutivo central más inversiones en la red de Cercanías.

El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, calificó lo sucedido de «inadmisible» y reclamó al Ministerio de Transportes que asuma su responsabilidad: «Exigimos al Gobierno central que se tome en serio la seguridad del Cercanías, que invierta en el sistema ferroviario de nuestro país. Esto no puede volver a ocurrir». García Martín informó, además, de que el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) había activado un plan de movilidad alternativo con refuerzos en las líneas de autobuses interurbanos y en la Línea 9 de Metro, mientras Adif y Renfe trabajan para restablecer la circulación. En sus declaraciones, el portavoz también aludió directamente al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al que ha instado a «dejar de tuitear y ocuparse de sus competencias».

El descarrilamiento se produjo cuando el tren 21541, que entraba en la estación de San Fernando, se ha salido del eje de la vía al realizar un cambio de aguja, según fuentes de Adif. El vagón afectado ha sido el quinto y último del convoy, lo que ha generado momentos de tensión entre los viajeros. «Qué susto, iba en el último vagón del tren y pensé que me iba al río», relataba un usuario en redes sociales poco después del suceso.

Las primeras llamadas al 112 se recibieron inmediatamente, y los servicios de emergencia se desplazaron de forma coordinada hasta el lugar. A las 15:53 horas, los equipos solicitaron el corte urgente de tensión para garantizar la seguridad de la intervención. Fuentes de Emergencias 112 confirmaron que seis personas fueron atendidas, todas con heridas leves. Dos mujeres, de 53 y 40 años, fueron trasladadas al Hospital del Henares, mientras que los otros cuatro pasajeros fueron dados de alta en el lugar.

Renfe descartó el exceso de velocidad como posible causa del descarrilamiento, y tanto la empresa como Adif han abierto una investigación interna para determinar el origen exacto del fallo.

El accidente tuvo un impacto inmediato en la red. La circulación estuvo interrumpida entre Vicálvaro y Alcalá de Henares, lo que afecta a las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías Madrid.

Borja Carabante también fue muy crítico con lo ocurrido: "Llevamos tiempo avisando: la incompetencia de Sánchez y Puente en la gestión de Cercanías no es una cuestión de puntualidad. Es un problema de seguridad. Y la falta de inversión que ha provocado el descarrilamiento con heridos de hoy es su responsabilidad", dijo en redes sociales.