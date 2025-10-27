Descarrila un tren en San Fernando de Henares

Un tren ha descarrilado en San Fernando de Henares, en torno a las 15.00 horas, por causas que aún se desconocen. Hasta el lugar del suceso se han desplazado numerosas dotaciones de los servicios de emergencia (Bomberos, SUMMA 112, Policía Local y Guardia Civil) para atender la situación y valorar posibles daños.

Por el momento, no se ha confirmado si hay heridos ni el número de pasajeros que viajaban a bordo, pero fuentes de Emergencias han confirmado a LA RAZÓN el suceso.

Renfe y Adif están trabajando para determinar las causas del descarrilamiento y garantizar la seguridad en la vía.