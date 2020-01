Engracia Hidalgo: «La mayoría de subvenciones de carácter ideológico se han eliminado en Madrid»

Las cuentas de todo Madrid, capital y Comunidad, pasan por Engracia Hidalgo (Mérida, 1957). Además de aprobar en diciembre, tras la abstención de Vox, los presupuestos municipales para 2020, el Gobierno de la Comunidad de Madrid también ha prorrogado los que ella misma diseñó como consejera. La actual concejala de Hacienda y Personal del Ayuntamiento no ha tenido tiempo de felicitarse: los cierres de ejercicio siempre son complicados.

–Estarán siendo unas Navidades tranquilas...

–El cierre del año nunca es tranquilo en Hacienda. Primero hay que aprobar el presupuesto y luego realizar las últimas ejecuciones del que está vigente. Pero la situación empieza a ser más tranquila a partir del 1 de enero. Sí que ha sido un fin de año en el que podemos estar satisfechos, con la aprobación de un presupuesto que permitirá bajar los impuestos, que la deuda quede por debajo de 2.000 millones, que se presten unos servicios públicos de calidad para los ciudadanos... Son presupuestos que apuestan por lo que realmente preocupa a los ciudadanos: movilidad, personas mayores, atención a dependientes... Y con una ciudad más sostenible desde el punto de vista medioambiental.

–¿Cuesta más cuadrar unas cuentas autonómicas o unas municipales?

–Siempre cuesta trabajo cuadrar las cuentas: cada uno en nuestras casas, en una empresa... Pero los presupuestos están dentro un marco competencial. En el Ayuntamiento, nuestra competencia es tener en buen estado las calles y el alumbrado público, la atención a los mayores... En la Comunidad es la sanidad, la educación, la justicia... En ambos casos se contribuye al bienestar de la gente. Pero en el Ayuntamiento se realiza una política de lo cotidiano.

–Cuando defendió los presupuestos en el Pleno, ¿pensaba de verdad que saldrían aprobados?

–Son unos presupuestos que se acercan a nuestros principios y objetivos, y que rompen con una etapa que no ha sido buena desde el punto de vista de la gestión. Hemos trabajado con todos los grupos políticos. Más con Vox, con los que tenemos un acuerdo de investidura.

–¿Quién ha sido más duro en las negociaciones? ¿Más Madrid y PSOE o Vox?

–Trabajamos más con Vox porque contribuyeron con sus cuatro concejales al Gobierno de coalición entre PP y Cs. Pero por primera vez se han pactado enmiendas transaccionales con todos los grupos políticos: 16 del PSOE y de Más Madrid. Eso pone de manifiesto que nuestra capacidad para aceptar asuntos que son beneficiosos para todos es más amplia que la suya.

–El famoso 1,1% de los presupuestos que les separaba de Vox. ¿Ese porcentaje se ha reducido?

–Ha faltado un poco de flexibilidad a la hora de entender que la gestión implica responsabilidad. Pedíamos tiempo para hacer las cosas de la forma más adecuada y sin perjudicar a nadie.

–El principal escollo eran las subvenciones nominativas.

–Crecieron más de un 100% con Carmena y las hemos reducido un 30%; 14 de los 21 distritos ya no las tienen. Y nos hemos comprometido a que, en 2021, más de 10 millones de esas subvenciones pasen a ser de concurrencia competitiva: quien mejores condiciones preste será quien realice ese servicio. ¿Por qué el año que viene? Porque detrás de esas subvenciones hay comedores sociales, entidades de atención a personas vulnerables, programas con niños con atenciones especiales... Si las eliminábamos ya, dejarían de prestar ese servicio. Durante 2020 se pondrán en funcionamiento los mecanismos legales para otorgar esas subvenciones como concurrencia competitiva en 2021.

–¿Por qué se han eliminado las subvenciones a la FAPA Giner de los Ríos, la Unión de Radios Comunitarias o la Fundación Iniciativas Sur?

–Las que se han eliminado son aquellas que los gestores, tras su análisis, han comprobado que no redundaban de forma adecuada en los ciudadanos. Además, algunas eran netamente de carácter ideológico, siguiendo las directrices de Íñigo Errejón.

–¿Podemos decir que los «chiringuitos» se han acabado en Madrid?

–No me gusta la palabra «chiringuitos» porque hay subvenciones nominativas a instituciones que forman un tejido social y cultural muy importante. Pero podemos decir que la mayoría de subvenciones otorgadas con fines ideológicos se han eliminado. Y vamos a ir mucho allá: vamos a hacer que la mayoría de subvenciones no se den a dedo, sino en concurrencia competitiva: que las entidades y asociaciones compitan por ofrecer ese servicio. Pero quizá se le está dando demasiada importancia a una partida de algo más de 30 millones –las subvenciones nominativas– dentro de un presupuesto de 5.183 millones. Creo que es más importante señalar que en materia de inversión se crece un 16%; que se van a destinar 587 millones en inversiones; que vamos a acometer el plan de choque de pavimentación más importante que se ha hecho nunca: 500 calles; que los aparcamientos disuasorios serán una realidad; o que la estrategia de sostenibilidad medioambiental, Madrid 360, supondrá subvenciones para incentivar la retirada de calderas de carbón y la compra de coches eléctricos. También está el Bosque Metropolitano; la remodelación del Nudo Norte y el soterramiento de la A-5... Además, se acabará la reforma de Plaza de España y se empezarán las de Felipe II y Carlos V, así como la peatonalización de la Puerta del Sol... Son iniciativas que, además de contribuir a hacer una ciudad mucho más bonita, crearán una sinergia: habrá personas que quieran abrir un comercio en ese nuevo entorno, lo que originará un crecimiento económico.

–¿Qué destacaría del gasto social?

–Se van a destinar 832 millones a las personas mayores, a las personas dependientes y algo muy importante: más de 119 millones a la emergencia en la inclusión social, para los ciudadanos más vulnerables.

–90 millones de euros se van a ahorrar los madrileños en impuestos en 2020. ¿Se podrían bajar aún más en los próximos presupuestos?

–Estamos cumpliendo nuestro programa electoral, en consonancia total en materia tributaria con el de Ciudadanos. Y nuestro compromiso es que, cuando se acabe la legislatura, el IBI quedará en el 0,4%, el tipo mínimo que permite la ley. En 2021 seguiremos ahondando en las rebajas de impuestos, que tienen que hacerse poco a poco y de forma compatible con una prestación de servicios públicos de calidad. Tenemos que cumplir nuestro programa electoral. Donde hemos estado, así lo hemos hecho. Y no ha ido mal. La Comunidad de Madrid ha pasado a ser la primera en cuanto a PIB a nivel nacional.

–¿Cómo definiría lo que ha visto de primera mano en torno a la gestión del Ayuntamiento de Carmena?

–Ausencia de gestión y de rigor en las cuentas. En lo que se refiere a la gestión, en materia de personal no se han realizado las convocatorias de 8.000 plazas. Y en cuanto al rigor, por ejemplo, se habían firmado convenios de personal en los que no se consideraba un coste reducir la jornada de 37,5 a 35 horas. No habían tenido en cuenta que, si se rebajan las horas de la Policía Municipal, había que contratar a más policías. Si a eso le unimos que aprobaron un presupuesto en el que se incumplía la regla de gasto en más de 146 millones de euros, con modificaciones presupuestarias al alza, está claro que la gestión y el rigor no eran lo habitual. Y añadiría otra palabra: mucha demagogia. Hablan de calidad en el empleo, cuando con ellos ha aumentado el empleo temporal en el Ayuntamiento. Se les llenaba la boca hablando de reequilibrio territorial, cuando, con Carmena, las inversiones en los distritos más vulnerables se incrementaron un 15%. En los distritos menos vulnerables fue un 32%. Es curioso.

–¿Que espera, desde el punto económico, de un Gobierno del PSOE y Podemos con apoyo independentista?

–Hay dos escenarios. Como española, me genera muchísima inquietud que el señor Sánchez esté en manos de unas personas que ni creen en España ni defienden la Constitución. Por otro lado, gobernar con Podemos, que son políticos de la izquierda radical, que sabemos lo que han supuesto allí donde han gobernado, va a generar incertidumbre económica. La incertidumbre lleva a la desconfianza y, a su vez, a que disminuya la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Ojalá me equivoque. Tras siete años de Gobierno de Zapatero, ocupé la Secretaría de Estado de Empleo, cuando los puestos de trabajo se destruían a miles.