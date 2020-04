El consejero de Sanidad de Madrid: “Hemos comprado 30 millones de unidades de material; el Gobierno nos ha dado 3,9”

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, había solicitado comparecer a petición propia este martes en la comisión del ramo en la Asamblea de Madrid, donde iba a informar sobre su gestión sanitaria en relación con la crisis del coronavirus en la autonomía.

“Hemos podido comprobar el heroico esfuerzo de profesionales sanitarios y no sanitarios”, ha comenzado Escudero. “El sistema sanitario madrileño ha actuado de manera ágil y responsable. No pretendo adoptar ningún tono triunfalista. Desde la máxima humildad, aún queda mucho trabajo por hacer. Pero estoy muy orgulloso del trabajo liderado por Díaz Ayuso. Quiero reiterar mi profundo reconocimiento a los profesionales de la sanidad madrileña, que no han regateado en esfuerzo y horas de trabajo para atendar a 300.000 madrileños, contagiados o con sospecha de contagio”. En esa línea, ha afirmado que el hospital de Ifema “es un hito en la historia de la Sanidad”.

El consejero de Sanidad ha subrayado que “desde el principio pusimos en marcha los recursos para más reunir a más de 10.000 profesionales. Muchos de ellos procedentes de otras comunidades”. En este sentido, ha indicado que “el Gobierno central no nos lo ha puesto fácil”. Y es que “las capacidades de una Comunidad no son las mismas que la de Estado: hemos tenido que ir solos a un mercado internacional muy tensionado”. Con todo, el Ejecutivo regional “ha comprado más de 30 millones de unidades, por los 3,9 millones que ha aportado la Administración central”. De hecho, las donaciones particulares han supuesto 6,5 millones, casi tres más de lo facilitado por el Gobierno.

Vanessa Lillo, portavoz de Podemos, y Mónica García, de Más Madrid, criticaron la tardanza de la comparecencia del consejero y le recordaron que las competencias en Sanidad siguen siendo de la Comunidad de Madrid. Del mismo modo, ambas hicieron hincapié por los fallecidos en las residencias de mayores de la región. Por su parte, Gador Joya, de Vox, achacó al Ejecutivo regional su falta de previsión, algo que se ha notado, afirmó, en la posterior adquisión de “equipos de protección, pruebas diagnósticas y equipos de ventilación”. Por último, José Manuel Freire, del PSOE, apuntó a que esta crisis era “imposible de prever” y subrayó la “lealtad y colaboración” de su grupo con el Gobierno autonómico. Pero también preguntó a Escudero “qué ha ocurrido para que Madrid tenga la tasa de fallecidos más alta de España”, además de indagar “por qué se han contagiado tantos profesionales sanitarios”.

Los grupos de la oposición habían pedido durante estas últimas semanas más transparencia y rendición de cuentas del Ejecutivo autonómico, pese a que el consejero ha mantenido encuentros virtuales con los parlamentarios para irles informando de las decisiones que tomaba. Con esto, el pasado viernes, la Mesa de la Asamblea aceptó que se realizara una sesión telemática para que la Cámara comenzara a retomar gradualmente la actividad parlamentaria.