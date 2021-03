El debate sobre el final del toque de queda sume al Gobierno de Madrid en otra confusión

Ocurrió con el verano y fue un error. Ocurrió con la Navidad y la equivocación se repitió. Ahora, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, ha regresado el debate en torno a si se deben relajar las restricciones sanitarias, como si el virus entendiese de vacaciones. Madrid no es ajena a esta discusión que afecta al conjunto de las comunidades autónomas, de manera que, en las próximas semanas, los responsables públicos no tendrán más remedio que enfrentarse a todas las cuestiones que se susciten alrededor de este tema y, también, del que gira en torno al difícil equilibrio entre salud y economía.

En este contexto, el vicepresidenta de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, dejó ayer entrever que el primero de los pasos que la región podría dar en el camino de relajar las restricciones sería el levantamiento del toque de queda: «Lo primero que tenemos que hacer, llegado el caso, es poder levantar el toque de queda. Ese es el primer objetivo que plantearnos en los próximos días», aseguró el número dos del Ejecutivo regional.

Sin embargo, fuentes del Gobierno con competencias directas en la materia reconocen a LA RAZÓN que el toque de queda no se levantará en los próximos días a pesar de la posición fijada por el vicepresidente y portavoz: «No se está ahora trabajando en eso», añaden.

Esta contradicción de mensajes en torno a la gestión sanitaria dentro del propio Gobierno de coalición llega apenas una semana después de que Aguado avanzase que la vacunación de los mayores de 80 años se llevaría a cabo en los hospitales madrileños y, apenas unas horas después, la Consejería de Sanidad tuviese que rectificar este anuncio y concretar que el proceso de inmunización de este colectivo se realizaría en los centros de salud.

Al margen de lo que suceda finalmente con el toque de queda –actualmente fijado entre las 23 horas de la noche y las 6 horas de la mañana–, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, aseguró ayer que en Semana Santa la Comunidad de Madrid adoptará medidas «sensatas y equilibradas», en función de la evolución de la pandemia, para proteger la salud de los ciudadanos y no poner en peligro la «maltrecha» economía. Recalcó que en los próximos días la Consejería de Sanidad dará cuenta de las medidas que se van a adoptar Madrid en Semana Santa aunque afirmó que «como motor económico» del país la región no puede pararse. «Como no hay liderazgo a nivel nacional para ver qué hacemos como país, cada comunidad autónoma está haciendo lo que buenamente puede con la información con la que cuenta y con las herramientas que ha adquirido», añadió.