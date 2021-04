«Comunismo o libertad», marca registrada

Cuando el 15 de marzo Pablo Iglesias anunció que abandonaba la vicepresidencia del Gobierno para presentarse a las elecciones autonómicas, todo eran cábalas, encuestas y futuros pactos dentro de un mapa político madrileño imprevisible e inestable. Lo que pocos pensaban es que aquella candidatura acabaría dando pie a, más que una campaña, a toda una mercadotecnia. Isabel Díaz Ayuso había abierto la veda con su mensaje de campaña, «socialismo o libertad», cuando Ángel Gabilondo era su principal y único oponente. La irrupción de Iglesias propició un ligero cambio en la frase que ha acabado calando en los votantes mucho más de lo esperado. Se había pasado al «comunismo o libertad».

Es el caso de Herminio Serra, portavoz adjunto del Grupo Municipal del PP en la localidad de Vall de Uxó (Castellón). El primer lema, aquel «socialismo o libertad», le llevó, el pasado 13 de marzo, a registrar la frase en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Junto con un compañero de su grupo, que posee una empresa de serigrafía para la elaboración de productos personalizados, diseñó una serie de pulseras con la famosa sentencia. Su objetivo, afirma a LA RAZÓN, crear un regalo, sin ningún afán de lucro, y que donó por correo postal a varios miembros del Partido Popular.

Sin embargo, justo el día después del bombazo de Iglesias y la reacción de Ayuso, Serra registró el nuevo eslogan. «Se trata de un lema y una marca muy potentes. Gracias a esa frase, Díaz Ayuso ha reducido el problema a la mínima expresión. El problema ya no está en que se presentan PP, Cs, Vox, PSOE, Más Madrid y Podemos. Ahora solo se puede elegir entre dos opciones y dos colores, o comunismo, o libertad», explica a este diario. De hecho, afirma el concejal, en las primeras pulseras utilizó el rojo para marcar la palabra «socialismo», mientras que «libertad» adquiría los tonos azules vinculados al PP. Con este nuevo diseño, «comunismo» va marcado con el color morado de Podemos.

El edil subraya que todo esto no deja de ser una «anécdota». Aunque la frase no estuviera registrada, no piensa exigir ningún tipo de derecho al PP de Madrid por su uso a lo largo de la campaña, que se prevé extensivo. De hecho, envió dos de sus pulseras a la presidenta. Desde su gabinete le respondieron agradeciéndole el gesto en estos momentos.

Además, Serra aclara que «no están a la venta» y que solo las ha diseñado con la idea de poner su granito de arena para que Ayuso pueda renovar su mandato, porque «espero y deseo que todo le salga bien». ¿Y a largo plazo? ¿Puede haber «futuro» en la marca? «Si se consolida como marca, veremos qué opciones hay», responde. En todo caso, todavía está pendiente de la confirmación definitiva por parte de la Oficina de Patentes.

Dos pulseras a 9,99

En todo caso, desde un punto de vista comercial, algunos parecen haberse adelantado. «¡Necesitas la pulsera más deseada del momento! Consigue dos a sólo 9,99 euros (...) ¡Date prisa !Muestra tu apoyo a Ayuso este 4-M antes que nadie y defiende la libertad en Madrid». Así reza un dominio web creado única y exclusivamente para comercializar pulseras no muy distintas a las diseñadas por Serra, y que son enviadas al comprador por correo. El lado del «comunismo», en color rojo, incluye las palabras «pobreza», «desempleo» y «cierres»; el lado de la «libertad», en azul, cuenta con los términos «empleo», «prosperidad» y «sanidad y educación». Todo ello finalizado en un extremo en el que puede leerse el hashtag #YoConAyuso.

Camiseta a la venta en Amazon

Mientras, en Amazon, también se comercializan camisetas con el lema creado por la presidenta regional. Es el caso caso de una sencilla camiseta negra, con las letras en blanco, y, bajo ellas, la fecha y el lugar claves: Madrid, 4 de mayo de 2021. A un precio de 16,49 euros, está disponible en todas las tallas, desde la S a la 3XL Otro modelo, cuenta con el escudo de la bandera española y los tonos rojigualdos. En este caso, hay más de diez colores diferentes para elegir. «Ligero, encaje clásico, manga de doble puntada y bastilla baja», afirma el anuncio. Disponible «para hombres y para mujeres».