Detenido por saltarse una orden de alejamiento y agredir a su víctima en Vicálvaro

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre que se saltó una orden de alejamiento y agredió en Vicálvaro (Madrid) a su víctima, una mujer que figura en el sistema de protección Viogén, que hace seguimiento de casos de violencia machista.

Fuentes policiales han informado a Efe este martes de la detención, que se produjo el pasado 6 de agosto, cuando el detenido mantuvo una disputa con la mujer, con la que tenía una orden de alejamiento, y a quien agredió cuando ésta no le quiso dar las llaves de su domicilio.

Una patrulla se acercó al lugar de los hechos tras recibir un avisó y también recibieron alerta los agentes de la Oficina de Atención al Ciudadano, que se encargar de hacer seguimiento y acompañamiento a las víctimas de violencia machista.

Cuando llegaron al lugar de los hechos, hablaron con la mujer que presentaba un arañazo por el que no quiso recibir atención médica y confirmó la discusión con el hombre, según indican estas fuentes.

Los agentes, que debían prestar seguimiento y protección a la mujer, identificaron al hombre poco después en las inmediaciones cuando intentaba acercarse a la víctima por segunda vez y en ese momento le detuvieron.