El ‘sobrino’ de Carmena se desata contra Toni Cantó: “Botarate, inútil, parásito, espabilao, gorrón, ñoño...”

Son muchas las reacciones que ha generado el nombramiento de Toni Cantó como director de la nueva Oficina del Español creada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para tratar de situar a la Comunidad de Madrid como la capital mundial de nuestro idioma y explotar esta circunstancia a nivel cultural, educativo y económico. Desde los grupos de la izquierda -Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos- hasta Vox, han puesto en duda la necesidad de crear este organismo en las circunstancias actual. La presidenta Ayuso y la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, han salido en defensa de esta iniciativa y han relacionado las críticas de la izquierda con su connivencia con un nacionalismo que rechaza todo lo que tenga que ver con el español y con España

El último en sumarse a estas críticas ha sido el concejal del Ayuntamiento de Madrid Luis Cueto. Integrantes hasta hace unos meses del grupo municipal de Más Madrid, Cueto forma ahora parte del grupo de cuatro concejales que han roto la disciplina de la formación. Las diferencias de estos cuatro ediles con la portavoz de la bancada, Rita Maestre, les ha situado en una suerte de limbo legal en el consistorio de la capital.

Desde esta posición, y a través de su perfil en Twitter, Cueto ha dirigido a Cantó una ristra de descalificativos. El sobrino político de la ex alcaldesa de la capital Manuela Carmena -está casado con una sobrina de la ex jueza- ha afirmado en esta red social que “tras ocho años en el Instituto Cervantes, algo aprendí de la promoción del español. Para que no todo sea criticar a Toni Cantó y ayudarle, le voy a ir regalando algunas palabras muy castellanas y mucho castellanas”.

Tras ocho años en el @InstCervantes algo aprendí de la promoción del español. Para que no todo sea criticar a @Tonicanto1 y ayudarle, le voy a ir regalando algunas palabras muy castellanas y mucho castellanas en un par de twits. Abro hilo 👇 https://t.co/k8AseoYbfE — Luis Cueto Álvarez de Sotomayor (@LuisCueto12) July 2, 2021

A continuación, y en riguroso orden alfabético, dedica a Cantó los siguientes términos: Por la A (le gustará a ese señor del que usted me habla): APROVECHATEGUI; por la B: bibillo (¡Ah!, no: siendo hispanista se habrá dado cuenta de que son con v..: BOTARATE; por la C: obviamente, CARADURA; por la D: DILETANTE; por la E: ESPABILAO; por la F: FIGURA; por la G: GORRÓN; por la H: HISPONISTA...”.

Y así continúa en otros tuits, calificándole de “inútil”, “Jeremías”, “karadura”, “listillo”. Y añade: “Por la M: MAMANDURRIAS; por la N: NADERÍA; por la Ñ: ÑOÑO; por la P: PARÁSITO; por la Q: QUIEROYNOPUEDO; por la R: RESISTIRÉ; por la S: SIESQUEVANCOMOVANYLUEGOPASALOQUEPASA; por la T: TUTASVISTOALESPEJO; por la U: UBICUIDAD; por la V: VOCACIÓNPORELPUESTO; por la X: (con la dicción de M.: XIESQUEVANCOMOVANYLUEGOPASALOQUEPASA; por la Y: YAESTABUSCANDOSUNUEVOPUESTO; por la Z: ZZZZZZ”.