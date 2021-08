Ayuso: «Noto un sentimiento de agravio contra Madrid»

Ayuso persiste en su mensaje: «Cada vez empiezo a notar una especie de sentimiento de agravio que se va alimentando contra Madrid», se quejaba ayer la presidenta regional al ser preguntada en una entrevista en Telecinco por la Conferencia de Presidentes en la que la política fiscal de Madrid fue puesta en entredicho por el presidente valenciano, Ximo Puig. Y Ayuso se lo dijo al presidente de Valencia, Baleares y Cantabria: «Estoy en contra del señalamiento que se hace contra los ciudadanos que en Madrid trabajan, pagan sus impuestos y nadie les regala nada», relató que les comentó durante el encuentro.

Y es que «si se dicen toda clase de barbaridades contra la empresa y los ciudadanos madrileños no puedo ir a estar reuniones a tomarme una cerveza, darme un abrazo e irme con las manos en los bolsillos. Me veo obligada a defender la economía madrileña, aunque no voy a estas reuniones en clave regionalista». Ayuso fue clara: «No puede ser que se pida subir los impuestos a los madrileños. ¿Para qué? ¿Para que a los valencianos les vaya mejor? Eso es insensato», sentenció.

En lo que respecta al reparto de fondos europeos, la presidenta madrileña no tiene claro que Madrid vaya a tener capacidad de gestión para organizar el destino de esas cantidades de dinero, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos. Ayuso puso como ejemplo el caso italiano, donde se ha llevado a votación en su Congreso, mientras que en Francia y Alemania se han organizado comités de trabajo para decidir conjuntamente cómo emplear el dinero. «Aquí nos vamos enterando un año y medio más tarde del supuesto dinero que nos dan. Una pequeña parte va a las Comunidades y encima nos dicen exactamente en qué gastarlo. Al final no tenemos autonomía para gestionar lo que nosotros consideramos que es necesario», se quejó la presidenta madrileña.

Ayuso discrepa de Sánchez en que los fondos europeos no deben ser para transformar el país, sino «para recuperarse y después reformar aquello que no funciona: como el sistema educativo, paro juvenil del 40%, y asumir reformas importantes en la Sanidad, como la Atención Primaria, que necesita reforzarse en cuanto a médicos».

Confirmó incluso el presunto chantaje del que estos últimos días se está hablando y al que el presidente del Gobierno está condicionando a algunas comunidades autónomas si no me apoyan los planes de ayuda que el Ejecutivo central ha decidido.

«Tengo constancia de que en algunos consejos interterritoriales, por ejemplo en el de Cultura y Turismo, donde esto ha sido así. Si no aceptas las propuestas tal y como te las da el Gobierno, te dicen abiertamente que no te dan fondos. Al final se va a convertir en una forma de gestionar directamente desde Moncloa intereses partidistas». Ayuso cree que el Gobierno tiene que gestionar fondos y a eso no pone objeción, pero cree que son las autonomías las que conocen de cerca su realidad y las que tienen claro donde hace falta invertir.

Por otra parte, no pudo evitar pronunciarse sobre la reunión bilateral prevista para ayer entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el catalán, Pere Aragonés, para normalizar el diálogo. Ayuso cree que este tipo de reuniones no son beneficiosas para el conjunto de España en la medida en que, a su juicio, pasan por más concesiones a Cataluña. «Cada concesión que se les da siempre es en detrimento de España. Es la tiranía de las minorías».

Condena a las dictaduras

Ayer también la presidenta madrileña se pronunció sobre cuestiones de política internacional. Recibió al artista Yotuel Romero en la sede del Gobierno regional para abordar la situación de Cuba. De hecho, hizo un llamamiento a la unidad y condenó la dictadura del país caribeño. «Nos ponemos a disposición del pueblo de Cuba y siempre en contra de las dictaduras, vengan de donde vengan, hoy la mayoría de ellas en manos de gobiernos comunistas, y lo vamos a hacer siempre en defensa de lo más importante que tiene el hombre, que es la vida y, por encima de todo, la libertad».

Puso el acento en la importancia de la juventud que «está buscando su oportunidad» y en el sentimiento de Universalidad y unión» junto con el papel de la cultura. Además, ha aprovechado para denunciar la situación que se vive en Cuba actualmente, sojuzgada por una dictadura, lo digan todos los gobiernos o no, que está empobreciendo, tiranizando y llevándola a más ruina a todo su pueblo», señaló la Comunidad en un comunicado.