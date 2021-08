Madrid, un verano en obras: las espectaculares imágenes del exterior del Santiago Bernabéu

Son las dos caras del fútbol. La de esos eternos rivales que se miran de reojo. Cada uno protagonista... Aunque bueno, en las últimas semanas, uno de ellos un poco más. Y es que los focos han apuntado al FC Barcelona con celo. La salida de Messi y las cuentas del club catalán, que ayer mismo reconocía, por boca de su presidente, una deuda de 1.350 millones y un patrimonio neto negativo de 451 no son la mejor carta de presentación para acometer reformas o levantar con decisión el eterno proyecto de Espai Barça.

Obras en el Santiago Bernabeu

Por el contrario, las grúas no han parado de trabajar en La Castellana. Unas obras, las del Santiago Bernabéu, que no se han visto afectadas por la pandemia pues, en los últimos meses, se han retomado con más entusiasmo. Hasta diez grandes grúas se han afanado en los exteriores del recinto. Dentro, la cuidada alfombra de césped ya no existe, es solo tierra. Una de las novedades del nuevo Bernabéu es la instalación de un césped retráctil que se podrá guardar bajo tierra para preservarlo del frío y la lluvia, lo que permitirá la celebración de otros eventos. Sin embargo, por ahora, el Bernabéu sigue sin ser un estadio al uso. Los ruidos, el trasiego de camiones y grúas, ahogan cualquier otro protagonismo en la zona. Pero no hay que dejarse guiar por las imágenes para descartar que se llegue a tiempo. Y es que el ritmo del trabajo en las obras del coliseo blanco es impresionante. Para los incrédulos, cabe ver la diferencia del estado en el que se encontraban hace unas semanas en comparación con su aspecto actual.

De ahí que se asegure que cumplirán los plazos y estará en la fecha prevista: el próximo 12 de septiembre. Tan cerca y tan lejos. Será el partido que enfrente al Real Madrid con el Celta de Vigo. Y habrá público en las gradas. Perjuran que los 35.000 aficionados que puedan acudir al fútbol lo harán sin problemas y en seguridad. Para que esto se materialice, trabajan ahora mismo 24 horas al día, en tres turnos de ocho, con más de 800 obreros actuando en todos los frentes de la obra, con especial atención al terreno de juego y a la cubierta. Ese césped será precisamente la joya de la corona del Nuevo Bernabéu. El terreno de juego retráctil que ya está listo para ser instalado... y que corra el balón. A favor del Madrid.