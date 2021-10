Ayuso anuncia formalmente su candidatura al PP de Madrid: “Quiero un partido con mensajes claros”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy ante la Junta Directiva Regional del PP de Madrid su decisión de presentarse a presidir el partido en Madrid cuando se convoque el Congreso para ello. Tal y como ha señalado, pedirá entonces “humildemente” su “apoyo y respaldo”.

Durante su intervención, Ayuso ha apostado por querer “trasladar la ilusión del 4-M a todos los rincones” de la región. Y ha sentado las bases del partido que le gustaría conformar: sin “concentraciones de poder ni hiperliderazgos”, un partido “con mensajes claros y reconocibles y que siga siendo la referencia en toda España”, en el que “todo el mundo se sienta representado”, con el objetivo de “salir más fuertes todavía”. Y ha añadido: “Si fue un éxito ir unidos al 4-M, cómo no voy a querer ahora lo mismo”.

La presidenta también ha destacado la sintonía y la buena relación que tiene con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, así como entre las dos administraciones. Ayuso ha advertido de que se va a producir una “batalla nacional sin tregua” y ha mostrado su “total” apoyo al presidente del PP, Pablo Casado, “para que obtenga una amplísima mayoría”, especialmente en Madrid, que es su circunscripción.

Sin gestoras en los municipios

Ha realizado este anuncio tras lograr que se impusiera su criterio, tal y como ha podido confirmar LA RAZÓN, dentro de la reunión: no se han producido los nombramientos de las gestoras previstos inicialmente y que, desde el equipo de la presidenta madrileña, eran vistos como una maniobra de la actual dirección para controlar el partido. Se trataba de las gestoras de “controlar el partido”. Se trataba de las gestoras de Miraflores de la Sierra, Pedrezuela, Ribatejada y Torres de la Alameda.

La Dirección Regional ha dado cuenta dentro del Comité Ejecutivo de la dimisión de los presidentes de la formación en estos municipios. En lugar de proceder al nombramiento de las gestoras se ha optado por otra solución: que los secretarios generales actuales pasen a ser presidentes. Esto es precisamente lo que marcan los estatutos. La decisión final ha sido bien recibida por Ayuso y por su equipo más cercano.

Antes de entrar en la reunión Ayuso ya había manifestado a los medios su intención de lograr la mayor unidad posible: “El PP es un partido que siempre ha caminado unido, en Madrid lo está y es mi responsabilidad que no haya ni divisiones ni que se alimente lo que no había hasta la fecha. No estoy para presionar a nada ni a nadie. Creo que este es un lugar idóneo para que hablemos entre nosotros y para que expongamos por qué creemos que es bueno que el congreso se celebre pronto”.

El origen de las fricciones

Esta reunión se celebra en un contexto marcado por la tensión de cara a la celebración del próximo Congreso regional del PP de Madrid. Al frente de la formación se encuentra una gestora liderada por Pío García-Escudero desde 2018. Y esta circunstancia uno de los elementos clave a la hora de explicar las fricciones. La intención del la dirección nacional pasa por convocar el Congreso en la primavera de 2022. Sin embargo, sectores próximos a Ayuso consideran que podría cometerse una ilegalidad si esta cita, en la que se renovará la dirección autonómica, se produce más allá de marzo de 2022. En concreto, el artículo 31.1.A de los estatutos del PP, que establece que los congresos tienen que celebrarse cada cuatro años, con la excepción de poder posponerlo un año más por elecciones. Lo que implica que ese plazo de cuatro años quedaría rebasado precisamente en marzo de 2022.

A ese Congreso Ayuso acudirá como candidata a presidir el PP de Madrid. Así lo desveló tras el verano y en ello, antes de realizar el anuncio formal ante sus compañeros de partido, ya había insistido ante los medios: Si hay alguien que tiene alguna discrepancia, estoy obligada a convencerle de que esta opción, este paso que voy a dar adelante es el mejor para la casa y tendré toda la paciencia y todas las ganas para ello. Vengo a esta reunión para buscar el apoyo entre todos y salir fortalecidos porque estamos en un punto único. Ahora mismo España nos está mirando y nos necesita y desde luego también necesita que la Comunidad de Madrid siga siendo un contrapeso político como lo es hoy y para eso es importante pensar en el final”.

Congreso cuanto antes

También ha insistido en que ella es partidaria de celebrar el Congreso “cuanto antes” de cara al escenario electoral que el PP de Madrid deberá afrontar en poco más de 20 meses: “Es bueno para los programas electorales, para los candidatos, para coger la fuerza de las elecciones últimas y trasladarlas al resto de la Comunidad Madrid. Lo que quiero de aquí hacia delante es trasladar la ilusión de las urnas del 4 de mayo a todos los rincones de la Comunidad de Madrid”.