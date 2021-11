Estos son los 13 puntos del acuerdo entre Vox y el Gobierno de Díaz Ayuso para los Presupuestos de 2022 en Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Grupo Parlamentario Vox ha alcanzado un acuerdo basado en 13 puntos:

1- Gratuidad de la educación: Era una de las reivindicaciones más importantes. El Gobierno inicia la gratuidad de la educación en etapas no obligatorias (Infantil de cero a tres años, Bachillerato y FP). Esa gratuidad se conseguirá en un plazo de tres o cuatro años por razones de impacto presupuestario ya que el coste estimado se calcula que es de 62,5 millones adicionales. ¿Cómo se va a hacer? En el caso de la Educación Infantil, se incrementará en un 33% las ayudas y beneficiarios cada ejercicio mientras que en el resto de las etapas el incremento sería del 25% anual. No obstante, se establece un límite de renta que se fija en la media del PIB per cápita de la Comunidad de Madrid. De este modo, aumentarán los cheques o bonos educativos. Se espera incrementar en 18.090 familias el número de beneficiarios actuales.

2- Reducción del gasto: El Gobierno regional reducirá un 10% el gasto en promoción. “El resto de la reducción se hará sobre gastos de contratos de estructura administrativa y gastos de arrendamientos. Se analizará la viabilidad de refundir o suprimir órganos o entes. Con esta medida se prevé ahorrar 10 millones.

3- Reducción de la aportación pública a Telemadrid: Se rebajará un 10% con lo que Vox estima que se ahorrarán 7,4 millones.

4- Auditorías a los centros de Menas. Se revisarán los costes de los servicios y las subvenciones asociadas a los centros de menores extranjeros no acompañados (Menas). Esto se hará tres meses después de aprobarse los Presupuestos, como tarde. El coste de la medida está estimado en 50.000 euros.

5- Más fondos para cuidados paliativos. Se pretende incrementar la financiación a este plan. El coste estimado es de 5 millones.

6- Ayuda a adolescentes embarazadas. Habrá más dotación económica para aquellas entidades que apoyan a las mujeres gestantes. Esto supondrá un millón de euros.

7- Apoyo a familias con hijos autistas. Se prevé aumentar los programas de acompañamiento y ayuda con 1 millón de euros.

8- Más financiación para el programa Primera vivienda. El programa pretende ayudas a menores de 35 años que no tienen ahorros para la compra de su primera casa con una garantía aportada al comprador que consiste en un aseguramiento o aval. El coste de la medida está estimado en 9 millones.

9- Ampliación de la disponibilidad de suelo titularidad de la Comunidad de Madrid para alquileres asequibles. Se tratará de movilizar todo el suelo de la Comunidad para incrementar la oferta de viviendas de alquilar a precio asequible.

10- Igualdad en el fomento del empleo. El Gobierno regional mantendrá el principio de igualdad en todas las convocatorias de ayudas o incentivos para el empleo.

11- Auditoría a todas las subvenciones. Se revisarán mediante auditorías todas las subvenciones concedidas en los últimos cuatro años para ver el impacto de las mismas y los resultados conseguidos.

12- Disminución del plazo en el pago a proveedores. El Gobierno se compromete a agilizar los pagos

13- Personación de la Comunidad en asuntos relacionados con la seguridad de los madrileños. La Administración regional estudiará personarse en asuntos que pongan en grave riesgo la seguridad personal de los ciudadanos o sus propiedades ante infracciones administrativas o penales provocadas por grupos organizados o individuos.