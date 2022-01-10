Las inversiones en Usera en 2022: del parque de bomberos al parque de Pradolongo
Estos son todos los proyectos incluidos en los Presupuestos del Gobierno de Martínez-Almeida para el distrito y que suman más de 18 millones de euros
Tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y el grupo mixto, el Ayuntamiento de Madrid aprobó en Pleno los Presupuestos para este año 2022. Unas cuentas con un importante número de inversiones para el año que ahora arranca. En lo que afecta al distrito Usera, estas inversiones suman más de 18 millones de euros.
De ese montante destacan los 4,7 millones de euros que se destinarán a la reforma integral del Parque de Bomberos, la ejecución del Borde Forestal de Orcasitas, dentro del proyecto de Bosque Metropolitano, por valor de 1,4 millones de euros, o la rehabilitación y ampliación del Parque de Pradolongo (1,4 millones).
Total de inversiones en Usera: 18.125.674 euros
PARQUE DE BOMBEROS Nº 5. OBRAS DE REFORMA INTEGRAL 4.700.833
UNIDAD INTEGRAL POLICÍA MUNICIPAL USERA. OBRAS DE SANEAMIENTO Y REFORMA DE VESTUARIOS 935.000
BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BARRIO DE SAN FERMÍN. CONSTRUCCIÓN 80.000
OBRAS DE CONEXIÓN DE LA ERAR GAVIA CON LA ERAR LA CHINA 978.945
FUENTE ORNAMENTAL ENTRE LAS CALLES MARCELO USERA Y MANUEL NOYA. CONSTRUCCIÓN 57.000
PARQUE MADRID RÍO. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 6.000
PARQUE OLOF PALME. REHABILITACIÓN 293.143
PARQUE DE PRADOLONGO, DISTRITO DE USERA. REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN 1.400.000
BORDE FORESTAL DE ORCASITAS. EJECUCIÓN DEL BOSQUE METROPOLITANO 1.449.901
EQUIPAMIENTO CENTRO JUVENIL ZOFÍO, C/ AVENA, 5 238.500
CENTRO JUVENIL ZOFÍO, C/ AVENA, 5. SEÑALIZACIÓN 1.500
ACERAS Y CALZADAS BARRIO DE ORCASITAS. REHABILITACIÓN 24.978
SEGURIDAD VIAL EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL POBLADO DIRIGIDO DE ORCASITAS. OBRAS DE MEJORA 33.450
ENTORNO CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO DE USERA. CAMINOS ESCOLARES SEGUROS 750.000
PUENTE DE LA CALLE EDUARDO BARREIROS SOBRE LA M-40. DESDOBLAMIENTO 165.000
CENTRO JUVENIL ZOFIO. CONSTRUCCIÓN 55.000
DIVERSAS CALLES BARRIO DE SAN FERMÍN. REMODELACIÓN Y MEJORA ACCESIBILIDAD 147.500
PLAZA ENTRE CALLES FAUSTA ELORZ Y MIRASIERRA. OBRAS DE REFORMA 1.053
PLAZA DEL PILÓN, BARRIO DE PRADOLONGO. REHABILITACIÓN ESCENARIO 430
CAMINO VIEJO DE VILLAVERDE, 14-22, BARRIO DE ORCASITAS. REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO 147.424
PLAZA DEL PUEBLO , ORCASUR. CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO/ESCENARIO 150.000
ZONA VERDE C/ CRISTO DE LA VICTORIA, 23. INSTALACIÓN ÁREA BIOSALUDABLE Y ÁREA CALISTENIA 430 ZONA VERDE C/CRISTO DE LA VEGA Y SAN FROILÁN. ADPTACIÓN ÁREAS DEPORTIVAS E INFANTILES 154.676
ZONA VERDE POPULAR MADRILEÑA DISTRITO DE USERA. REHABILITACIÓN 350.000
CIRCUITOS DEPORTIVOS EN ZONAS VERDES DEL BARRIO DE ORCASITAS . INSTALACIÓN 200.000
EQUIPAMIENTO CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO DE USERA 12.500
CENTROS SERVICIOS SOCIALES DISTRITO DE USERA. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 5.000
COLEGIO PÚBLICO PRADOLONGO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL PATIO 150.000
COLEGIOS PÚBLICOS DISTRITO USERA. OBRAS ADAPTACIÓN PATIOS INCLUSIVOS 510.000
OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EN COLEGIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE USERA 210.000
EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE USERA 8.000,00
DEPORTIVO BÁSICO RANCHO DEL CORDOBÉS. OBRAS REFORMA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES 750.000
DEPORTIVO BÁSIO ZOFÍO. OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES 500.000
CENTRO DEPORTIVO ORCASUR. ADAPTACIÓN NUEVAS PISTAS DE PÁDEL Y VESTUARIOS 550.870
CENTRO DEPORTIVO ORCASUR. ADAPTACIÓN NUEVO CAMPO DE FÚTBOL Y VESTUARIOS 942.541
OBRAS MEJORA INSTALACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS BÁSICOS DISTRITO USERA 750.000
OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO USERA 521.000
EQUIPAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO USERA 57.000
CENTRO DEPORTIVO ORCASUR. OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL PABELLÓN DE BALONCESTO 300.000
DEPORTIVO BÁSICO EN C/ GAINZA, DISTRITO DE USERA. CONSTRUCCIÓN 300.000
EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO DE USERA 8.000
OBRAS SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS DISTRITO DE USERA 130.000
CENTRO MAYORES MANUEL BRINGAS. OBRAS VENTILACIÓN FORJADO SANITARIO Y ACONDICIONAMIENTO 100.000