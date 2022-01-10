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Las inversiones en Usera en 2022: del parque de bomberos al parque de Pradolongo

Estos son todos los proyectos incluidos en los Presupuestos del Gobierno de Martínez-Almeida para el distrito y que suman más de 18 millones de euros

El parque de Pradolongo
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Tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y el grupo mixto, el Ayuntamiento de Madrid aprobó en Pleno los Presupuestos para este año 2022. Unas cuentas con un importante número de inversiones para el año que ahora arranca. En lo que afecta al distrito Usera, estas inversiones suman más de 18 millones de euros.

De ese montante destacan los 4,7 millones de euros que se destinarán a la reforma integral del Parque de Bomberos, la ejecución del Borde Forestal de Orcasitas, dentro del proyecto de Bosque Metropolitano, por valor de 1,4 millones de euros, o la rehabilitación y ampliación del Parque de Pradolongo (1,4 millones).

Total de inversiones en Usera: 18.125.674 euros

PARQUE DE BOMBEROS Nº 5. OBRAS DE REFORMA INTEGRAL 4.700.833

UNIDAD INTEGRAL POLICÍA MUNICIPAL USERA. OBRAS DE SANEAMIENTO Y REFORMA DE VESTUARIOS 935.000

BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BARRIO DE SAN FERMÍN. CONSTRUCCIÓN 80.000

OBRAS DE CONEXIÓN DE LA ERAR GAVIA CON LA ERAR LA CHINA 978.945

FUENTE ORNAMENTAL ENTRE LAS CALLES MARCELO USERA Y MANUEL NOYA. CONSTRUCCIÓN 57.000

PARQUE MADRID RÍO. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 6.000

PARQUE OLOF PALME. REHABILITACIÓN 293.143

PARQUE DE PRADOLONGO, DISTRITO DE USERA. REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN 1.400.000

BORDE FORESTAL DE ORCASITAS. EJECUCIÓN DEL BOSQUE METROPOLITANO 1.449.901

EQUIPAMIENTO CENTRO JUVENIL ZOFÍO, C/ AVENA, 5 238.500

CENTRO JUVENIL ZOFÍO, C/ AVENA, 5. SEÑALIZACIÓN 1.500

ACERAS Y CALZADAS BARRIO DE ORCASITAS. REHABILITACIÓN 24.978

SEGURIDAD VIAL EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL POBLADO DIRIGIDO DE ORCASITAS. OBRAS DE MEJORA 33.450

ENTORNO CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO DE USERA. CAMINOS ESCOLARES SEGUROS 750.000

PUENTE DE LA CALLE EDUARDO BARREIROS SOBRE LA M-40. DESDOBLAMIENTO 165.000

CENTRO JUVENIL ZOFIO. CONSTRUCCIÓN 55.000

DIVERSAS CALLES BARRIO DE SAN FERMÍN. REMODELACIÓN Y MEJORA ACCESIBILIDAD 147.500

PLAZA ENTRE CALLES FAUSTA ELORZ Y MIRASIERRA. OBRAS DE REFORMA 1.053

PLAZA DEL PILÓN, BARRIO DE PRADOLONGO. REHABILITACIÓN ESCENARIO 430

CAMINO VIEJO DE VILLAVERDE, 14-22, BARRIO DE ORCASITAS. REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO 147.424

PLAZA DEL PUEBLO , ORCASUR. CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO/ESCENARIO 150.000

ZONA VERDE C/ CRISTO DE LA VICTORIA, 23. INSTALACIÓN ÁREA BIOSALUDABLE Y ÁREA CALISTENIA 430 ZONA VERDE C/CRISTO DE LA VEGA Y SAN FROILÁN. ADPTACIÓN ÁREAS DEPORTIVAS E INFANTILES 154.676

ZONA VERDE POPULAR MADRILEÑA DISTRITO DE USERA. REHABILITACIÓN 350.000

CIRCUITOS DEPORTIVOS EN ZONAS VERDES DEL BARRIO DE ORCASITAS . INSTALACIÓN 200.000

EQUIPAMIENTO CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO DE USERA 12.500

CENTROS SERVICIOS SOCIALES DISTRITO DE USERA. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 5.000

COLEGIO PÚBLICO PRADOLONGO. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL PATIO 150.000

COLEGIOS PÚBLICOS DISTRITO USERA. OBRAS ADAPTACIÓN PATIOS INCLUSIVOS 510.000

OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EN COLEGIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE USERA 210.000

EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE USERA 8.000,00

DEPORTIVO BÁSICO RANCHO DEL CORDOBÉS. OBRAS REFORMA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES 750.000

DEPORTIVO BÁSIO ZOFÍO. OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES 500.000

CENTRO DEPORTIVO ORCASUR. ADAPTACIÓN NUEVAS PISTAS DE PÁDEL Y VESTUARIOS 550.870

CENTRO DEPORTIVO ORCASUR. ADAPTACIÓN NUEVO CAMPO DE FÚTBOL Y VESTUARIOS 942.541

OBRAS MEJORA INSTALACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVOS BÁSICOS DISTRITO USERA 750.000

OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO USERA 521.000

EQUIPAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO USERA 57.000

CENTRO DEPORTIVO ORCASUR. OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL PABELLÓN DE BALONCESTO 300.000

DEPORTIVO BÁSICO EN C/ GAINZA, DISTRITO DE USERA. CONSTRUCCIÓN 300.000

EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO DE USERA 8.000

OBRAS SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS DISTRITO DE USERA 130.000

CENTRO MAYORES MANUEL BRINGAS. OBRAS VENTILACIÓN FORJADO SANITARIO Y ACONDICIONAMIENTO 100.000

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