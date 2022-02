Recupera Madrid exige a Villacís una moción de censura a Almeida si no explica el “supuesto espionaje” de Carromero

El Grupo Municipal Recupera Madrid, escisión de Más Madrid en el Consistorio, ha pedido este domingo a Ciudadanos promover una moción de censura si el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no da las explicaciones convincentes en relación al presunto espionaje orquestado por el exdirector general de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Carromero, hacia la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha transmitido el concejal de Recupera Madrid en el Ayuntamiento, Luis Cueto, quien ha expresado que “una vez más” están esperando a que Ciudadanos “actúe en vez de decir”, en relación a pedir explicaciones a Almeida, y han añadido que “llegar a las últimas consecuencias significa que si las explicaciones no son convincentes, deben presentar una moción de censura y dejarse de historias”.

Respecto a la dimisión del también presidente del Comité Electoral del PP, “más que aclarar, confunde todo” y recuerda que Recupera Madrid solicitó que este lunes, Carromero dé explicaciones en una comisión de control urgente en el Consistorio.

Además, también ha señalado negativamente la actuación del Partido Popular con el reciente cierre del expediente de Ayuso “porque parece que ya ha dado las explicaciones internas”, en relación al contrato de mascarillas de mascarillas sanitarias.

Ha subrayado que no se debió aceptar la dimisión de Carromero, “un individuo no preparado y al que jamás debieron nombrarle”, porque ahora al dimitir, puede no comparecer en la comisión y “eso hace al Partido Popular aún mucho más sospechoso”.