Carromero dimitió del Ayuntamiento... pero mantiene su puesto en el Comité electoral del PP de Madrid

El líder nacional del Partido Popular, Pablo Casado, deja que Ángel Carromero siga siendo presidente del Comité Electoral del PP de Madrid y presidente de la formación en el distrito madrileño de Chamartín, a pesar de haber dimitido de su puesto de director general de Coordinación de la Alcaldía de Madrid.

Carromero va a mantener sus puestos en el partido a pesar de haber dejado este jueves su cargo de director general de Coordinación de la Alcaldía que encabeza José Luis Martínez-Almeida al ser puesto “en la picota” tras la crisis desatada por el presunto espionaje del PP al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes del PP de Madrid remarcan que “no está acreditada su implicación” con ninguna agencia de espías y ninguna trama contra Ayuso. Defienden, precisamente por ello, que conserve sus responsabilidades en el partido y consideran “muy injusto” que haya tenido que dimitir de su puesto en el Ayuntamiento de la capital.

Desde el inicio de la “guerra civil” abierta entre Casado y Ayuso, en el PP ya había voces que apuntaban a que había muchas posibilidades de que se tratase de zanjar el asunto con su cabeza tras denunciar tejemanejes y trabajos en la sombra por su parte.

El propio Casado subrayó el viernes en una entrevista en la Cadena COPE que Carromero dimitió en el Ayuntamiento “precisamente para no comprometer a una institución que además está gobernando en coalición”, a pesar de decir que se iba a defender tras estar en el punto de mira como coordinador general de la Alcaldía.

“Aquí no hay ninguna prueba y lo que se está haciendo es alargar un montaje para no hablar de lo que yo, en privado y siguiendo mis principios y valores en política, he intentado recabar sin ninguna acusación”, manifestó. “Él (Carromero) no quiere que su defensa personal afecte al alcalde de Madrid, que no tiene nada que ver en esto igual que yo”, añadió el propio presidente del PP.

Sin embargo, desde el entorno de Ayuso juzgan increíble que continué en el partido con la responsabilidad que tiene en el Comité Electoral del PP de Madrid. Le ven como un protegido de la dirección y creen que debería ser apartado de todos sus puestos orgánicos, apuntando así directamente hacia su figura cuando hay estrategias contra Ayuso.

Fue el jueves cuando tras mantener una conversación con el alcalde de Madrid, Carromero presentó su dimisión con efecto inmediato. El que fuera secretario de Nuevas Generaciones en Madrid, persona cercana al círculo de Pablo Casado, estaba señalado como una de las figuras centrales del supuesto caso de espionaje contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Entonces, el alcalde de la capital, al ser preguntado por las informaciones que apuntaban que Carromero llevaría meses trabajando en la sombra para conseguir información sobre Ayuso, dijo que habló con él en diversas ocasiones y que le había negado “absolutamente” que hiciese “cualquier tipo de gestión tendente a obtener información sobre la presidenta autonómica o familiares”. “Me lo ha negado”, aseveró.

De esta manera, el regidor madrileño quería “dejar claro” que Carromero le había “negado” que tuviese “relación con cualquier intento de obtención de información”. “No disponemos ni de una prueba ni de un indicio de que esto pudiera ser así, pero tanto para el caso de Ángel Carromero o de cualquier otra persona del Ayuntamiento de Madrid que no tuviera una conducta ejemplar tomaremos medidas de forma inmediata”, aseguró.

Finalmente, las últimas informaciones publicadas sobre un supuesto espionaje al exmarido y exnovio de la presidente regional y la conversación mantenida entre el alcalde y el que fuera director general de Coordinación de la Alcaldía han acabado con la dimisión de Carromero, que se convierte en la primera cabeza que rueda en la importante crisis desatada en el PP.

En el PP, nada más desatarse la “guerra civil” entre Casado y Ayuso, ya se empezó a hablar de “alguna dimisión” como solución. Por el momento, esto ha supuesto la de Carromero. En este sentido, desde el entorno de la presidenta madrileña creen que esta dimisión les refuerza.