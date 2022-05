Carolina Alonso: «Soy directa y eso en la política no suele estar bien visto»

Es una de las portavoces de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y ella misma se define como una mujer que habla claro y que no se da por vencida fácilmente. En la política admira a Yolanda Díaz y desearía que todo el mundo pudiera vivir en calma.

1. ¿Principal rasgo de su carácter?

Firmeza y constancia. No me doy por vencida fácilmente.

2. ¿Qué cualidad aprecia más en un hombre?

La honestidad.

3. ¿Y en una mujer?

La misma. La honestidad.

4. ¿Qué espera de tus amigos?

Que estén a mi lado, en las buenas y en las malas.

5. ¿Su principal defecto?

A veces soy demasiado directa y clara. Eso en el mundo de la política no suele estar bien visto.

6. ¿Su ocupación favorita?

Escaparme al teatro o al cine, y disfrutar con mi familia y amigos de una buena comida.

7. ¿Su ideal de felicidad?

Para mí la felicidad está ligada a la tranquilidad vital. Tiene que ver con tener un empleo y vivienda estable. Y con la existencia de tiempo libre. Pero para una felicidad plena tiene que ser compartida. Disfrutar no solo yo o mis seres queridos, sino todo el mundo.

8. ¿Cuál sería tu mayor desgracia?

Que le pase algo a mi familia o amigos y no estar cerca.

9. ¿Qué te gustaría ser?

Me encanta la música y me hubiera gustado mucho ser cantante, solo me ha faltado tener la voz, jaja. En el ámbito de la política. Me gustaría tener responsabilidades de gobierno, y dedicarme en profundidad a las políticas de empleo… como Yolanda Díaz. Porque lo que me gustaría es que todo el mundo tenga la estabilidad necesaria para poder vivir en calma.

10. ¿En qué país desearía vivir?

No cambio mi país y mi gente. Aunque me encanta viajar y conocer otros países y culturas.

11. ¿Su color favorito?

El morado y el blanco.

12. ¿La flor que más le gusta?

Las margaritas y las dalias.

13. ¿El pájaro que prefiere?

El halcón peregrino. Un ave silvestre pero que en los últimos tiempos se está instalando en el núcleo urbano de Madrid. Históricamente se les relaciona con coraje y fuerza. Y verlos volar por la sierra es una delicia.

14. ¿Sus autores favoritos en prosa?

Isaac Rosa, Almudena Grandes, Carlos Bardem, Rafael Chirbes, Lucía Baskaran, Paula Bonet. Por mencionar solo algunos.

15. ¿Sus poetas?

Gloria Fuertes, Lorca y Miguel Hernández siguen conmoviendo. De contemporáneos, me quedo con Luna Miguel y Elvira Sastre.

Y quiero poner en valor a dos jóvenes promesas: Mario Obrero y Raúl Castañeda

16. ¿Un héroe de ficción?

Robin Hood.

17. ¿Una heroína?

Pippi Lamstrung.

18. ¿Su músico favorito?

Camarón de la Isla y Rosalía. La tradición y la vanguardia, esa mezcla me ha cautivado.

19. ¿Su pintor preferido?

Kandinsky, Frida Kahlo y Goya. Muy diferentes entre sí, pero ambos, desde su estilo, me transmiten una gran fuerza.

20. ¿Su héroe de la vida real?

Clara Campoamor, que cambió el rumbo de nuestra historia.

21. ¿Su nombre favorito?

Hugo y Lucía.

22. ¿Qué hábito no soporta?

La falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

23. ¿Qué detesta?

La mentira y la injusticia. Suelen ir muy ligadas y me generan malestar desde pequeña.

24. ¿Una figura histórica que te ponga mal cuerpo?

Millan Astray. Por sanguinario y por su desprecio a la inteligencia. Y porque me duele que haya suplantado en el callejero de Madrid a la profesora Justa Freire.

25. ¿Un hecho de armas que admires?

La revolución de los claveles del 25 de abril en Portugal. Un hecho cívico-militar sin sangre.

26. ¿Qué virtud desearía poseer?

Poder cantar. Una virtud que me queda lejos. jajaja

27. ¿Cómo le gustaría morir?

Tranquila, durmiendo y en paz con mis seres queridos.

28. ¿Cuál es el estado más común de tu ánimo?

Enérgica, activa, casi frenética. Solo así se aguanta el ritmo que llevamos.

29. ¿Qué defectos te inspiran mayor indulgencia?

La inseguridad.

30. ¿Tiene una máxima?

La unión hace la fuerza y la discordia debilita.