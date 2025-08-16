Acceso

Madrid

Sucesos

Controlado un incendio en San Martín de Valdeiglesias (Madrid)

Resultaron quemados alrededor de 4.000 metros cuadrados de vegetación cerca de una zona industrial

Sucesos.- Controlado un incendio en San Martín de Valdeiglesias (Madrid) frenando su propagación a una zona industrial
Los bomberos, ayer, sofocando el fuego Europa Press
  • Europa Press
    Europa Press
Creada:
Última actualización:

Los bomberos regionales controlaron en la tarde de ayer un incendio en San Martín de Valdeiglesias frenando su propagación a una zona industrial, ha informado el servicio de emergencias 112-Comunidad de Madrid.

Ya en la tarde terminaron las tareas de refresco y remate. En la extinción del incendio colaboraron dos helicópteros y seis dotaciones terrestres de bomberos de la Comunidad de Madrid y brigadas forestales.

El SUMMA112 tuvo que atender a doce personas por inhalación leve de humo, entre ellos ocho bomberos.

Resultaron quemados alrededor de 4.000 metros cuadrados de vegetación y enseres diversos almacenados en el lateral de una nave.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas