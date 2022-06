La «batalla» más solidaria de Ferrer-Dalmau

El pintor de batallas, Augusto Ferrer-Dalmau después de que haber presentado en sociedad el pasado mes de enero una de sus gestas, la de la creación del «Taller de Artistas de Historia» y la Fundación Arte e Historia Ferrer-Dalmau que tendrá su sede en Julián Camarillo, en Madrid prepara un nuevo proyecto: instruir a los jóvenes con autismo en la pintura histórica a golpe de pinceles.

La idea de un taller-escuela sin ánimo de lucro para jóvenes con discapacidad intelectual, busca impulsar sus capacidades y pintar la Historia desde el punto de vista de aventuras y expediciones, lejos de batallas y muertos. Con ello tratan de que puedan desarrollar su capacidad artística y a su vez promocionarlos para que puedan integrase en el mundo del arte.

Sería con la Fundación Arte e Historia Ferrer Dalmau, junto con la Fundación ALAPAR y en colaboración con la universidad Nebrija los impulsores de este proyecto

La idea es crear un taller donde un grupo de chicos con estas dificultades puedan desarrollar su capacidad artística y a su vez promocionarlos para que puedan integrase en el mundo del arte

Según explica Ferrer-Dalmau, “al final de curso editaríamos un libro con sus trabajos, acompañado de una gran exposición”. Para ello el proyecto cuenta con la colaboración de Arturo Pérez-Reverte que aportará ideas de los temas para pintar, y también con María José Solano (cofundadora de Zenda) y Pablo Álvarez de Toledo (Universidad Nebrija).

David Summers se ha involucrado en este proyecto FOTO: Fundación Ferrer-Dalmau La Razón

El taller estará ubicado en las instalaciones del Centro ALAPAR y, para el coste del profesorado especializado, han contactado con las instituciones públicas de Madrid por si quieren colaborar.

Fueron algunos padres de estos jóvenes los que contactaron con Ferrer-Dalmau. “Me propusieron que hiciera un taller para ellos. Cuando me enseñaron sus trabajos quedé sorprendido del talento que tienen”. El pintor de batallas destaca que “muchos tenemos familiares y amigos y sabemos que no es fácil y su futuro les preocupa”. Destaca el “potencial artístico descomunal” que hay en cada uno de ellos y “me niego que cierto sector los catalogue como un asunto social. Para mí es un asunto cultural, con todas las letras, y son tan artistas como cualquier otra persona”.

Ferrer Dalmau reconoce que muchos artistas “tenemos nuestras manías, vivimos en nuestro mundo, no seguimos las normas y horarios establecidos, nos comunicamos poco, tenemos nuestra propia anarquía…, igual que ellos”, confiesa.

Sin ir más lejos, de pequeño el pintor de batallas confiesa que “siempre estaba encerrado, me gustaba jugar solo, vivía en un mundo imaginario y la verdad es que no he cambiado mucho desde entonces”. Por eso está convencido de que “bien orientados pueden abrirse un camino en el mundo del arte”. La apuesta también cuenta con el apoyo del solista de hombres G. David Summers, quien también es padre de un joven con autismo y conoce muy bien los retos y dificultades a los que se enfrentan. Y que tanto él como Pérez Reverte han visitado junto a Ferrer- Dalmau las instalaciones y las actividades de la Fundación ALAPAR. “Es maravilloso ver con qué ilusión y concentración desempeñan sus tareas”. Insiste en que, por ahora, están tocando las puertas de las administraciones públicas a ver si colaboran, pero “no soy optimista al respecto”. Tal vez entre alguno de estos jóvenes esté el próximo Dalí, Van Gogh o Ferrer-Dalmau