Martínez-Almeida: «Queremos que venga a Madrid la feria más grande del turismo de lujo»

El alcalde de Madrid visita por primera vez Nueva York. Un viaje oficial de tres días con diversos eventos políticos, empresariales, sociales y culturales.

¿Qué puede destacar de su primera vez en Nueva York y de su agenda de tres intensos días en la Gran Manzana?

Tenemos tres tipos de objetivos en este viaje. En primer lugar, el estrechamiento de las relaciones con el Ayuntamiento de Nueva York, cuando hace 40 años que firmamos un acuerdo de hermanamiento. Hemos tenido una reunión con el alcalde Eric Adams y se ha mostrado muy cercano durante nuestra conversación de una hora larga. Hemos hablado de problemas comunes y posibles soluciones conjuntas entre dos grandes ciudades, como son Nueva York y Madrid.

En segundo lugar, queremos promocionar los lazos económicos que tenemos. A través del turismo, por ejemplo, por eso estamos aquí promocionando Madrid. Vamos a tratar que la feria más grande de turismo de lujo del mundo venga a Madrid para el año 2024, pero también tenemos encuentros con empresarios y con fondos de inversión que pueden estar interesados en invertir en la capital española.

Y, en tercer lugar, es muy importante la cultura también como un lazo que estrecha las relaciones entre diversas naciones. Y, para ello, tenemos aquí a nuestro mejor representante de la cultura madrileña, nuestro buque insignia: el Teatro Real, designado por segundo año consecutivo el mejor teatro de ópera del mundo.

Precisamente el Teatro Real ofrece un concierto histórico en Nueva York esta semana porque será su primera actuación en Estados Unidos, presidida por su Majestad la Reina Doña Sofía.

Es algo histórico porque nunca había sucedido antes. Con un público, además, garantizado en un lugar emblemático y conocido por todos, como es el Carnegie Hall. Nos honra con su presencia la Reina Doña Sofía, a la que siempre tenemos que agradecer su constante apoyo y presencia permanente. Creo que en interés de España y, en este caso, también en interés de Madrid y de estas acciones que estamos realizando en Nueva York a lo largo de esta semana.

Uno de los temas de interés compartido entre ambas ciudades, que han resaltado tanto usted como el alcalde de Nueva York durante su encuentro, es el de la seguridad. ¿Qué puede contarnos del cara a cara con él y de su visita a la sede de la Policía? ¿Qué problemas les han trasladado y qué soluciones les proponen ellos?

Hemos trasladado una situación de seguridad en la ciudad de Madrid que yo creo que es más que razonable. La capital española es una ciudad segura y ahí están los índices de delincuencia. Somos la segunda capital de Europa, después de Viena, más segura. Aunque eso no quiere decir que nos confiemos en ningún momento. Más aún cuando hay fenómenos preocupantes, como el de las bandas juveniles, contra el cual tenemos que lugar y erradicar. Y, para eso, podemos contar también con el apoyo de un Departamento de la Policía como el de Nueva York, que es un comisionado compuesto por más de 35.000 agentes municipales con una grandísima experiencia.

Es decir, seguir avanzando y profundizando en la seguridad en Madrid, contando con el asesoramiento de un Departamento policial como el de Nueva York, que tiene un presupuesto anual, que es el presupuesto de toda la ciudad de Madrid. Tienen una serie de medios extraordinarios, por ejemplo en la colocación de cámaras, pero también en otras cuestiones. Hemos mantenido una reunión que se va a prolongar a lo largo del tiempo entre la Policía de Nueva York y la de Madrid porque, insisto, Madrid es una ciudad segura pero debemos seguir siéndolo. Y, para eso, es imprescindible seguir avanzando en esta materia.

Nueva York es conocida como la ciudad que nunca duerme, la ciudad de los rascacielos, la capital del mundo, que recibe a más de 60 millones de turistas al año. ¿Qué impresiones se lleva en esta primera toma de contacto, que después quiera poner en práctica cuando regrese a España?

Es la primera vez que vengo a Nueva York, pero creo que todos aquellos que venimos por primera vez sentimos que hemos estado en esta ciudad muchas veces. Ha estado tan presente a lo largo de nuestra vida que, cuando llegas aquí, la verdad es que te quedas sorprendido de este dinamismo. Ayer, cuando pasé por Times Square a las 11 de la noche, la cantidad de gente que había en la calle, el ambiente… O cuando ves el urbanismo, la altura que tiene Nueva York, la capacidad de construir y de acoger personas, la necesidad de donar de servicios públicos a una población de más de 8 millones de personas. Es fácil llevarse lecciones importantes.

En ese sentido, en la reunión con el alcalde, hemos puesto sobre la mesa cuestiones que, sin embargo, nos son comunes a todos. También hemos hablado de un problema grave que tiene Nueva York y que a nosotros también nos perjudica, que es la vivienda asequible. La capacidad de que las personas puedan independizarse o puedan tener vivienda acorde a sus necesidades familiares. En las grandes ciudades es una cuestión que cada vez se va dificultando más y que le tenemos que dar la debida solución.

El alcalde Eric Adams le ha confesado que está aprendiendo español y usted mismo le ha trasladado la invitación de visitar Madrid para que lo practique.

Le he traslado personalmente la invitación. Se lo he dicho tanto en privado como en público, cuando nos hemos reunido. Para nosotros sería un honor que el alcalde de Nueva York viniera a Madrid, que le pudiéramos enseñar la ciudad tan maravillosa que es. Y ya le he dicho que es el lugar adecuado para poder aprender español, sin lugar a dudas, es en la capital española. Así que por el ofrecimiento encima de la mesa y por el recuerdo maravilloso que según él mismo me ha dicho que tiene de su visita de hace 15 años, creo que pudiera ser que el alcalde de Nueva York viniera a Madrid próximamente y estuviera unos días con nosotros.

¿Algún anuncio que podamos adelantar de este viaje?

Lo que vamos a ver es un reforzamiento de la imagen de Madrid. Ha habido una interlocución directa con el alcalde de Nueva York, que no es exagerado decir que es el alcalde del mundo, que ha mostrado mucho interés y conocía bastante bien situación en la que se encuentra Madrid. Además, el Teatro Real viene a Nueva York por primera vez y está en estas condiciones. Si somos capaces de traernos la Feria Virtuoso, la feria turística de alto impacto más importante que hay en el mundo, yo creo que son buenas noticias para todos los madrileños. En términos tangibles, vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que la feria de turismo más importante del mundo, en el año 2024, se pueda celebrar en la ciudad de Madrid.

Si al mismo tiempo, además, cooperamos y estrechamos los lazos económicos, transmitimos a las empresas y a los fondos de inversión aquí la confianza que deben tener en la ciudad de Madrid, las condiciones ideales que nosotros transmitimos, creo que será positivo.

Tres días de agenda oficial muy completa…

Sí, una agenda muy completa y, sobre todo, necesaria para que dos grandes ciudades como Madrid y Nueva York estén en contacto y estrechas relaciones.