La presentadora de televisión que ha arrebatado a Pablo Iglesias la plaza de profesor en la Complutense

El ex líder de Podemos Pablo Iglesias no ha convencido al tribunal de la Facultad de Ciencias de la Información que debía valorar su candidatura a la plaza de profesor de la asignatura de Información en radio e Información en TV. El ex vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez ha quedado en quinto lugar -se presentaban siete aspirantes- y ha recibido una calificación de cuatro puntos sobre diez. La ganadora de esta plaza en la Universidad Complutense es la periodista y presentadora de televisión Sandra Daviú.

Con una trayectoria en los medios, fundamentalmente en televisión, de más de 20 años, Daviú alcanzó la fama al incorporara en agosto de 2008 a Antena 3, donde pasó a presentar El diario después de que su antigua presentadora, Patricia Gaztañaga dejara el programa. En 2011 el espacio fue cancelado. En 2010 presentó junto a Jorge Fernández las Campanadas de fin de año en Antena 3.

Esta licenciada en Ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, es actualmente el rostro de los espacios de Lotería en Televisión Española. Más recientemente, en 2014, se convirtió junto a Roberto Leal en la copresentadora de España directo, en donde fue además la encargada de presentar la sección de crónica social. Entre 2015 y 2016, se hizo cargo durante unos meses de La mañana en La 1 en sustitución de Mariló Montero. En verano de 2016 pasó a ser una de las colaboradoras de Amigas y conocidas.

Casi dobla en puntuación a Iglesias

Ahora, tras hacerse con la plaza de profesora asociada a la que optaba también Pablo Iglesias, afronta un nuevo tiempo dentro del mundo universitario. Lo hará como docente de la asignatura de Información en radio e Información en TV para la que la Universidad Complutense buscaba un perfil profesional de «redactor/a de informativos de radio y TV». Su candidatura ha sido valorada por el tribunal de la Facultad de Periodismo con un 7,40 sobre 10, esto es, 3,40 más que Iglesias.

En el apartado de experiencia profesional, Iglesias recibe una valoración de 3,3 puntos sobre un máximo de seis. Sandra Daviú ha recibido en este mismo apartado 5,4 puntos sobre seis. En lo que concierne a la valoración de la experiencia docente e investigadora vinculadas al ámbito de conocimiento de plaza a la que optaba, Iglesias apenas ha sido valorado con seis décimas, siendo el rango de puntuación en este capítulo de cero a tres puntos. De hecho, dentro de «la experiencia docente en el área para el que se convoca la plaza», el tribunal le otorga a Iglesias un cero frente. Daviú, por su parte, ha recibido un punto y medio en este apartado.

Finalmente, en el apartado de «otros méritos», Iglesias recibe un punto, siendo este el único capítulo en el que el ex vicepresidente del Gobierno de Sánchez es el mejor valorado de las siete personas que concurren a la plaza. Hay que tener en cuenta que, dentro de estos «otros méritos», está valorado con medio punto el título de doctor que Iglesia sí tiene. Aquí Daviú ha obtenido medio punto.