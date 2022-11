El «pelotazo» que denuncian vecinos y PP en Alcalá de Henares

La pasada semana, el Partido Popular de Alcalá de Henares votó en contra de incrementar el número de viviendas nuevas en Ciudad del Aire. Se trata de una ampliación desde 723 casas a 1.076, lo que significan 353 inmuebles más, que aumentaría la población como mínimo en más de 800 personas. Como resultado, los populares consideran que solo se obtendría mayor número de población, vehículos y, en cambio, menos espacios libres y los mismos dotacionales.

La edil popular, Cristina Alcañiz, se preguntó por qué el alcalde socialista ha adoptado sin oposición alguna la petición del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa –INVIED, a raíz de que el promotor de estas viviendas que forma parte del Ministerio de Defensa indicase al Ayuntamiento que la comercialización, con una superficie de aproximadamente 150 metros cuadrados, será más dificultosa que si las viviendas se realizan de menor tamaño. «No tienen ninguna obligación de agotar todos los metros posibles de construir como tampoco la tienen de ocupar todo el suelo disponible. Pueden hacer viviendas más pequeñas si son más fáciles de vender y, así, los vecinos podrían disponer de zonas libres más amplias», explica Alcañiz.

Por otra parte, la portavoz del PP de Alcalá, Judith Piquet, aseguró que «nos encontramos ante una propuesta con una gran carga de contenido y decisión política que afecta sin duda alguna al bienestar de los vecinos de Alcalá de Henares y más concretamente a los vecinos de Ciudad del Aire».

No obstante, la manifestación en contra de las construcciones también llega por parte de los vecinos. Antonio Sánchez Conde, miembro de la asociación vecinal de Alcalá, ha trasladado que la medida supone «un 50% en exceso de lo planificado pendiente de edificar», lo que desde el punto de vista de los vecinos se trata de un «pelotazo» en toda regla que «atenta contra la sostenibilidad del barrio al día de hoy y en el futuro, sin haber conseguido aun que se cumplan los objetivos marcados por el Plan Parcial en vigor».

Además, añade que supondría el aumento de la densidad poblacional del barrio: «354 familias más de las previstas equivaldrían a unos 500 vehículos más de los ya sobresaturados de esta zona residencial pura, lo que acarrearían graves problemas de sostenibilidad, medioambientales, de movilidad y de infraestructuras de saneamiento y congestión viaria. El barrio de Ciudad del Aire se convertiría en una auténtica ratonera, sobre todo si antes no se soluciona lo ya aprobado en los convenios Urbanísticos firmados y en vigor».

Como un auténtico «pelotazo» describe Antonio la coyuntura de Alcalá: «Esta es la situación actual, en el Pleno de Aprobación definitiva del pelotazo pedimos como AVV Ciudad del Aire el uso de la palabra y los señores concejales no atendieron a lo que les dijimos. El proceso de Consulta Pública de la iniciativa urbanística era, en este caso, un proceso perverso, pues se le hicieron casi 200 alegaciones a un documento inicial presentado por el promotor, mientras que en el Pleno del pasado 15 de Noviembre lo que se estaba aprobando era otra cosa, era un documento refundido que no había estado expuesto en ningún momento a Consulta Pública. Lo que podía no no solo contener las modificaciones sufridas por el Plan Parcial hasta la fecha, sino algunos errores o modificaciones no previstas ni deseadas al no haber sido consultado públicamente por nadie» .

LA RAZÓN ha intentado ponerse en contacto reiteradamente con el alcalde del Ayuntamiento de Alcalá, no habiendo hallado respuesta ni declaración alguna.

Una zona con 50 años de historia