El 28-M de los jóvenes: el día que Blanca, Aitor y Sami toman la palabra

Estudian Formación Profesional en el Instituto Islas Filipinas de la capital. Y hoy, por primera vez, votarán en unas elecciones. Por partida doble además, en las municipales y las autonómicas de este 28-M. Los estudiantes de Administración y Finanzas Aitor Cabo (Legazpi), Blanca Gamella (La Latina) y Sami El Abdellaoui (Malasaña) han querido compartir sus sensaciones con LA RAZÓN antes de esta jornada electoral. Y hablan desde lo que consideran más relevante a la hora de elegir un candidato o un partido hasta su ilusión o su desencanto hacia la política o cómo TikTok se ha convertido en el terreno de juego en el que también se disputa lo que sucederá este domingo en las urnas.

¿Es importante la política en vuestro día a día? ¿Estáis ilusionados de poder ir a votar?

Aitor: Por mi parte no tengo ninguna ilusión en votar. De hecho, todavía lo estoy dudando, pienso que la democracia no deja de ser el sistema menos malo. Hacen campañas para ver quién dice cosas más absurdas. En TikTok me gustó lo que vi del partido de los herederos de Carmena: «Recupera Madrid».

Sami: A mí me hace mucha ilusión ir a votar. De pequeño siempre iba con mis padres y ya quería que llegase mi momento. Votar es un derecho por el que mucha gente luchó y por respeto a ellos deberíamos hacerlo. La política me interesa, pero tampoco para profundizar.

Blanca: Me emociona hacer algo nuevo. Es más atractiva la política local que la nacional, la considero más cercana. Las campañas electorales son importantes a la hora de tomar una decisión, pero entre partidos que sean hermanos gemelos, nunca te hará que pases de votar a Vox a Más Madrid, por ejemplo.

¿Qué temas de los que tratan los políticos os afectan más?

Aitor: Para mí es muy importante el sector público, como la atención que se le da a la Sanidad, la limpieza o la seguridad en los barrios. Por ejemplo, tuve que recurrir a la sanidad privada para realizarme una intervención sencilla ya que en las listas de lo público había una espera mínima de seis meses.

Blanca: El dinero sin lugar a dudas, por encima de la limpieza u otra cosa, es lo que más interesa a la gente. Para ello, creo que la derecha es quien mejor gestiona la economía.

¿Estáis contentos con el funcionamiento de vuestro municipio? ¿Qué cambiaríais?

Aitor: Hay mucha diferencia social. En mi barrio, que es Legazpi, hay calles con pisos que cuestan 500.000 euros y únicamente cruzando la carretera estás en una chabola. Solamente con dar dos pasos; ya no depende de zonas sino de calles. Ando todos los días por la calle Cáceres para llegar al metro de Legazpi, no he visto en mi vida una calle con tanta basura, repleta de contenedores sin recoger; en la calle Embajadores no ocurre lo mismo. En Pozuelo es impensable encontrar un contenedor sin vaciar.

Sami: Mis padres cuando se mudaron a Malasaña me contaron que era un barrio peligroso, lleno de yonquis. Poco a poco, el Ayuntamiento se fue encargando de que las zonas céntricas crecieran mucho, lo que está bien y es positivo, pero se han olvidado otras partes como el sur o las afueras. Mi calle se limpia a diario y no hay ningún problema. Si me voy a Vallecas me encuentro otra cosa.

Blanca: La Latina y la zona de Puerta de Toledo, que es donde vivo, está cuidada y atendida. Tengo una parada de autobús, por la que pasan cinco líneas y numerosos comercios a los que acudir en cuestión de minutos. La verdad que vivir en el centro tiene muchas ventajas.

Madrid está en el podio de las ciudades europeas. Cada vez son más las inversiones y aperturas de comercios y hostelería. Sin embargo, esto ha llevado a un encarecimiento en el nivel de vida y que sea una ciudad prohibitiva para muchos jóvenes. ¿Cómo lo percibís vosotros?

Aitor: Madrid, como ciudad, es de las mejores de Europa. Lo que pasa que para vivir aquí tienes que matarte a trabajar y compartir piso. La medida sobre la limitación de precio en los alquileres es complicada, no sé si una solución, igual dentro de unos rangos acordes a cómo es la vida en Madrid... Mis padres tienen la casa de mi abuela alquilada y su precio de renta tiene que ser sensato.

Sami: Yo estoy muy contento con esta ciudad. Aplaudo el transporte público de Madrid, especialmente para la mayoría de jóvenes que no tienen coche o carnet. Pagamos muy poco y creo que lo están haciendo bien en este aspecto. El problema es que en el centro tienes que pagar un parking para aparcar y eso es un gran inconveniente, pues en sitios donde antes se podía estacionar ahora son peatonales. Con ello, Madrid es conocida por sus bares, sus tapas, sus terrazas… es una ciudad llena de vida pero que requiere de un alto poder adquisitivo.

Blanca: Salvo que vivas en las afueras, tener un vehículo privado es totalmente prescindible ya que el transporte público te facilita mucho la vida. No obstante, la vida en Madrid es muy cara.

¿Cómo vivisteis la pandemia y la gestión que se hizo?

Blanca: Yo totalmente a favor de la libertad que dio Ayuso a los hosteleros. Mis padres tienen bares en El Rastro y abríamos o no comíamos. Nosotros vivimos del turismo y de los clientes madrileños. Le debemos a la Comunidad que nos permitiese seguir trabajando.

Sami: Yo lo pasé mal por el tema de no poder salir. Esto ha dejado secuelas psicológicas que observamos en el humor de la gente o la ansiedad social que ahora se respira y antes no.

Aitor: Mucha gente perdió el norte, y esto, a día de hoy, ha dejado duras consecuencias en la convivencia.

¿Qué características destacáis como fundamentales para ser político? Las encuestas señalan a Ayuso y Almeida como los ganadores, ¿qué os sugieren?

Sami: Para mí es fundamental la vocación de servir a los demás. De Ayuso destacaría que le gusta Madrid, quiere que a los madrileños les vaya bien y eso se nota. Si hiciera lo que hace en otra región quedaría falso, pero en Madrid se nota que lo siente.

Aitor: Ayuso es la clara ganadora. Aunque para mí representa el populismo con discursos banales como el «comunismo o libertad» o su recurrencia a ETA. Lo triste es que nos acordamos de discursos pobres en lugar de medidas que cambien la vida de la gente.

Blanca: De los políticos en general diría que cuando empiezan a ser conocidos piensan en otras cosas como el poder o el dinero, más que la pasión por gobernar para los vecinos. Los inicios suelen ser muy diferentes a cuando dejan el cargo. Yo destaco a Almeida: es muy cercano, los vídeos en TikTok manifestando su sentido del humor o verlo correr en la maratón son gestos que gustan.