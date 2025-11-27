Llega la alternativa de Zara Home a Madrid: Mango abre su primera tienda con productos del hogar

El panorama comercial de Madrid vive una fase de renovación constante, marcada por nuevas aperturas y por la llegada de formatos que amplían la oferta más allá de la moda tradicional, que lo convierten en un referente en el sector retail. Más allá de los recientes anuncios sobre la apertura de diferentes centros comerciales en la Comunidad de Madrid, las propias marcas también se expanden en solitario.

Ahora, una de las más influyentes en España da un paso firme con su línea del hogar y, tras llegar a Barcelona, ahora abre en Madrid. La llegada de esta nueva propuesta no solo refuerza la presencia física de la marca en el mercado del hogar, sino como la moda apuesta por trasladar su identidad a los espacios domésticos. Como alternativa a Zara Home o Ikea, esta nueva apertura dará a los madrileños más opciones para decorar la casa de una manera única.

Mango Home y sus productos con estilo

La colección de Mango Home no se diferencia demasiado de otras marcas con esta línea de productos. Sin embargo, ha sabido crear su propia esencia y abarcar todos los gustos. Desde artículos decorativos y menaje, hasta iluminación, textiles, fragancias, así como propuestas para bebés y niños, permite vestir cualquier estancia del hogar.

Con un diseño contemporáneo e identidad mediterránea, mezcla de sencillez y calidez, con toques artesanales. Algunos de los artículos incluyen vajillas pintadas a mano, vidrio soplado, textiles bordados, piezas con materiales naturales. Todo ello buscando crear ambientes con carácter. Parte de la oferta se fabrica en Europa, lo que también sugiere un equilibrio entre coste y calidad.

Más de 200 metros cuadrados en Madrid

La primera tienda física de esta línea en la Comunidad de Madrid se ha inaugurado en el centro comercial Moraleja Green, en Alcobendas. El establecimiento cuenta con una superficie de venta de unos 255 metros cuadrados y un equipo de más de 10 personas. El espacio ha sido concebido como un hogar. Está diseñado de forma que los clientes puedan recorrer distintas habitaciones para ver cómo quedan las piezas en un contexto realista.

Mango y su apuesta por el hogar

La marca detrás de esta línea es Mango, conocida internacionalmente por su moda, pero desde 2021 diversificada hacia el hogar con la línea Mango Home. En apenas unos años, Mango Home ha ido ampliando su oferta: en 2025 el catálogo ha crecido de unas 1.600 referencias a cerca de 6.000, con dos colecciones al año. Además, la iniciativa de tiendas físicas, con tiendas ya abiertas en Barcelona, Zaragoza y ahora Madrid, forma parte del plan estratégico de la compañía hasta 2026.