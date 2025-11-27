Los descuentos por Black Friday de las tiendas con ropa urbana más conocidas: Eme, Nude Project, Pacha Collection, Coldculture, Scuffers..

El Black Friday vuelve a convertir noviembre en el mes más esperado para los amantes de la moda y las compras inteligentes. Las principales marcas de ropa urbana y diseño joven han lanzado sus mayores descuentos del año, con rebajas que abarcan desde básicos imprescindibles hasta colecciones icónicas.

Un periodo que muchos aprovechan no solo para renovar armario, sino para adelantar los regalos de Navidad y evitar las prisas de última hora, además de encontrar mejores precios.

La tradición importada desde Estados Unidos, corresponde al último viernes de noviembre, justo después del Día de Acción de Gracias. Sin embargo, algunas marcas deciden ofrecer descuentos días antes. Estas son las ofertas de las tiendas más urbanas y que más gustan a los jóvenes:

Eme Studios: hasta un 50%

Del 24 de noviembre al 1 de diciembre, la marca activa sus ofertas del año. Una campaña en la que prácticamente todos sus artículos entran en promoción por tiempo limitado.

La firma conocida por su estética minimalista y deportiva, pone de rebajas a todos sus artículos: desde piezas icónicas hasta los más básicos.

Descuentos en Eme Studios La Razón

Scuffers: hasta un 40 %

Desde el 25 de noviembre al 1 de diciembre Scuffers lanza hasta un 40 % de descuento en una selección muy amplia de su catálogo.

La marca, que ha ganado fuerza en el streetwear nacional por sus diseños oversize, colores potentes y gráficos distintivos incluye promoción en sus sudaderas más icónicas, camisetas y algunos de sus pantalones más vendidos.

Ofertas Scuffers La Razón

Nude Project: hasta un 50%

Desde el lunes 20 de noviembre, Nude Proyect ha puesto en marcha hasta un 50 % en toda su tienda online, algo que la marca solo hace una vez al año.

Al tratarse de una firma que arrasa entre jóvenes y público urbano, muchos de sus best sellers suelen agotarse en cuestión de horas.

Ofertas Nude Proyect La Razón

Fake Gods: hasta un 60%

La marca de los hermanos youtubers, @xbuyer, apuesta fuerte y aplica hasta un 60% de descuento, uno de los porcentajes más elevados de este Black Friday.

Ofertas de Fake Gods La Razón

ColdCulture: hasta un 40%

La marca que mezcla estética nórdica, tonos fríos y siluetas limpias suma a su campaña abrigos acolchados, pantalones holgados y algunas piezas de sus colecciones cápsula con un descuento de hasta el 40 % hasta el 30 de noviembre.

Ofertas ColdCulture La Razón

The Pacha Collection: hasta un 70%

Durante todo el mes de noviembre la marca The Pacha Collection celebra el Black Friday con descuentos de hasta el 70% en una selección de sus prensas y accesorios más icónicos. Incluye: camisetas, camisas y vestidos hasta sudaderas, pantalones, moda de baño y complementos.

Además, Pacha Kids también se suma a la campaña con rebajas de hasta el 60% en básicos para los más pequeños.

Ofertas Pacha Colection La Razón

Becay Brand: hasta un 70%

Del 26 al 30 de noviembre, Becay Brand activa descuentos hasta un 70 %, posicionándose entre las promociones más altas del mes.

Ofertas Becay Brand La Razón

En un panorama donde las marcas compiten por captar la atención del consumidor. estás promociones no solo destacan por sus porcentajes, sino por la variedad y el atractivo de las colecciones. Ahora está en manos de cada comprador decidir qué piezas merece la pena incorporar a su armario o reservar para sorprender a alguien estas fiestas.