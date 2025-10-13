Alcalá de Henares: las obras de la Vía Complutense obliga a modificar la circulación desde este lunes

La Policía Local de Alcalá de Henares ha informado de que este lunes comenzarán los trabajos de renovación de la red de saneamiento en la Vía Complutense, en el tramo comprendido entre la glorieta de Andrés Saborit y la glorieta de la Cruz Verde, lo que obligará a modificar la circulación en la zona y podría provocar retenciones puntuales.

Según ha detallado el cuerpo municipal, durante el desarrollo de las obras se habilitará el carril sentido Madrid en doble sentido de circulación para mantener el tránsito en ambos sentidos. No obstante, advierte de que la fluidez del tráfico podrá verse afectada.

Las líneas de autobuses urbanos e interurbanos mantendrán sus itinerarios habituales, si bien podrán registrarse demoras debido a las actuaciones.

La Policía Local ha pedido a los vecinos y conductores que respeten la señalización temporal, utilicen los itinerarios alternativos habilitados y extremen la precaución en la zona afectada.

Asimismo, ha agradecido la colaboración ciudadana y ha pedido disculpas por las posibles molestias que puedan producirse durante la ejecución de los trabajos. Entre los itinerarios alternativos recomendados, se proponen varias opciones para facilitar la movilidad. En la zona norte, desde la glorieta de Arganda por la avenida Carlos III y la calle Juan Carlos I hasta la glorieta de la avenida de Europa con la carretera de Ajalvir; así como los recorridos por las calles Ávila, Miguel de Unamuno, Francisco Antón y el camino de las Callejuelas.

Por otro lado, en la zona sur, desde la glorieta de Arganda por la M-300 hasta la glorieta de Teodosio y Ronda Fiscal, o a través de las calles Ávila, Lope de Figueroa, Francisco Antón y el camino de las Callejuelas.

Estas medidas, ha señalado la Policía local, tienen como objetivo minimizar el impacto sobre el tráfico y garantizar la seguridad vial durante la ejecución de las obras de mejora de la red de saneamiento en uno de los principales ejes de circulación de la ciudad.