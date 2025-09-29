Alcalá de Henares tiene la respuesta: envejecer con humor es posible

Una visita a tener muy en cuenta. La sala Antonio López del Antiguo Hospital de Santa María La Rica de Alcalá de Henares acoge la exposición "Envejecer con humor", en donde creadores procedentes de más de 40 países con más de 120 viñetas invitan a los asistentes a mirar al envejecimiento desde ángulos distintos.

Se trata de la exhibición central de la XXXII Muestra Internacional de las Artes del Humor, organizada por el Instituto Quevedo de las Artes del Humor de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y este año tiene como lema "Envejecer con humor".

El mismo enclave también acoge otras exposiciones de la Muestra, como "Dominga habla sola. A la tercera (edad) va la vencida", "El libro como reflejo entre culturas" y "Quico Jubilata".

La exposición "Dominga habla sola. A la tercera (edad) va la vencida", de 90 viñetas, da voz a Dominga, una mujer mayor con mucho que decir y pocas ganas de callarse.

Por otra parte, "El libro como reflejo entre culturas" recoge una selección de las obras presentadas al segundo salón de humor gráfico del festival LEA de Atenas. La convocatoria recibió más de 450 obras, de las cuales se seleccionaron 104 procedentes de 45 países. Además, "Quico Jubilata", muestra una serie humorística de JL Martín sobre la jubilación, los vínculos familiares y las amistades.