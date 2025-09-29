Ayuso reclama un Gobierno para España que no dependa de "minorías rabiosas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este lunes que habrá elecciones generales "cuando a Sánchez le convenga" y reclamó un Gobierno que "no dependa de minorías rabiosas". Así lo afirmó durante una entrevista en Telecinco, donde lamentó que "aquí nadie está pensando qué es bueno para España", porque "no tenemos Presupuestos Generales del Estado, tenemos abandonados los problemas de la infancia, el campo se muere, no llega el agua, las infraestructuras no funcionan".

La presidenta de la Comunidad de Madrid remarcó que España necesita un Gobierno que no dependa de "minorías rabiosas", sino de pactos de Estado "entre gente que quiera algo mejor".

Isabel Díaz Ayuso ha criticado también este lunes que se esté "pervirtiendo el sistema" con la inmigración ilegal en España y con "un montón de personas" en el país que están "deambulan por las calles sin oficio ni beneficio".

"Hay unas prestaciones mínimas que todo el mundo tiene que recibir simplemente por el hecho de estar aquí, mínimas sanitarias, pero en el momento en el que ya llevas un tiempo aquí, empezar a recibir subvenciones y no trabajar, y no estar en la búsqueda activa de empleo, es lo que pensamos que pervierte el sistema", ha defendido la dirigente autonómica en una entrevista en "Telecinco".

Así, ha alertado de que últimamente viene gente a España que "no cotiza y no trabaja" y lo que único que se les pide a estos inmigrantes es que también "contribuyan".

"No puede ser que autónomos, comerciantes, clases medias, cada vez más asfixiadas en España, que tienen un poder adquisitivo que está hundido, pagan y pagan. Incluidos los inmigrantes que pueden llevar en España 5, 10, 15, 20 años desde tantos países del mundo", ha subrayado, por lo que considera que esto "no puede ser" y que se pueden generar "problemas de convivencia".

La presidenta ha relacionado esta situación con un país en el que no hay "Estado de Derecho" y no tiene "control de fronteras" por un "descontrol absoluto, masivo y provocado por un Gobierno que lo único que está haciendo es reventar los servicios públicos".

Así, considera que lo que quiere el Ejecutivo nacional es "dinamitar la convivencia" por una cuestión "ya de números". "Es imposible poder atender en los servicios públicos a mucha más población de la que, por ejemplo, cotiza, es imposible", ha expresado, a la vez que ha subrayado que España sufre ahora mismo "un fallo multiorgánico".

Sobre la llegada de la inmigración, Díaz Ayuso cree que la hispana "no es inmigración". "Un argentino o un venezolano en Madrid no es un inmigrante. Será por una cuestión legal de papeles, pero no lo es, a ningún efecto", ha destacado.

Integración de los inmigrantes

Sin embargo, sí ha destacado que hay inmigrantes de países que pueden tener una integración "más complicada" en los que "se aplica la ablación, países donde, por ejemplo, los matrimonios infantiles están permitidos.".

Por ello, ha destacado que se está estudiando cómo acertar para que todo el mundo venga a España con un permiso laboral, pueda trabajar y que sea uno más. "Porque a mí solo lo del trabajar no me vale. Yo quiero que sea uno más a todos los efectos. Porque si tú vas a un país y eres tratado como mera mano de obra, tú nunca vas a querer ser parte de este país", ha señalado.

"El problema que tiene España es que prácticamente tenemos un gobierno que no funciona, que no está en los problemas reales, que no cuida las fronteras, que no hace cumplir el Estado de Derecho, que tiene abandonados a los agentes, a la Guardia Civil y a la Policía en las fronteras, que no tienen herramientas para controlar", ha censurado. Relaciona esto con el efecto llamada, que es "inevitable", así como el "efecto mafias y el crimen organizado".