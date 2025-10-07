Siniestro en la capital
Almeida adelanta su vuelta a Madrid tras el derrumbe del edificio de Ópera
En el interior del edificio, que se está rehabilitando para un hotel, quedaron siete trabajadores, pero cuatro, al parecer, todavía no han sido localizados
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha suspendido este martes su viaje a Londres, donde estaba participando en la Bloomberg LSE European City Leadership Initiative, y volverá hoy a Madrid, y no mañana, como tenía previsto.
Así lo han comunicado fuentes del Consistorio madrileño, tras el derrumbe de un edificio en la calle de las Hileras donde los servicios de emergencia buscan a cuatro obreros desaparecidos en el derrumbe de varios forjados.
Fuentes policiales han indicado a Efe que en el interior del edificio que se está rehabilitando para un hotel quedaron siete trabajadores, pero cuatro todavía no han sido localizados.
✕
Accede a tu cuenta para comentar