Almeida adelanta su vuelta a Madrid tras el derrumbe del edificio de Ópera

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha suspendido este martes su viaje a Londres, donde estaba participando en la Bloomberg LSE European City Leadership Initiative, y volverá hoy a Madrid, y no mañana, como tenía previsto.

Así lo han comunicado fuentes del Consistorio madrileño, tras el derrumbe de un edificio en la calle de las Hileras donde los servicios de emergencia buscan a cuatro obreros desaparecidos en el derrumbe de varios forjados.

Fuentes policiales han indicado a Efe que en el interior del edificio que se está rehabilitando para un hotel quedaron siete trabajadores, pero cuatro todavía no han sido localizados.