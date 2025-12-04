Una joven asegura correr con la gente más guapa de Madrid: "Están más buenos que el turrón"

Salir a correr se ha convertido en una de las actividades físicas más populares en el último año. La mayoría no sólo lo hacen por sus beneficios físicos, sino también como una forma de desconectar y socializar. En Madrid, cada día es posible ver a cientos de personas recorriendo parques, paseos o zonas emblemáticas como el Retiro o Madrid Río. Además, a lo largo del año, la capital acoge numerosas carreras y eventos deportivos, consolidando la afición por el running como un fenómeno actual.

Más allá de competir o entrenar, cada vez más corredores se suman a los clubes y grupos que ofrecen la oportunidad de hacer deporte en comunidad. Sin embargo, lo que más atrae de esta nueva modalidad es el poder conocer a gente nueva y guapa con la que, tras hacer deporte, puedes compartir un café. Así lo ha mostrado una joven en sus redes sociales y asegura ser el nuevo sitio para ligar en la capital.

Hacer deporte con gente guapa en Madrid

A través de un vídeo en TikTok, Alba Jiménez (@albajmfe) decidió comprobar por sí misma la fama del club de running Temple Spain. Conocido por reunir a corredores que, según cuenta, están "más buenos que el turrón", la joven fue en representación de su grupo de amigos y con la intención de ver si dicha reputación era cierta. "Me han vendido que este runclub como el de los dioses del Olimpo", asegura.

Durante su experiencia, Alba comparte información sobre el funcionamiento del día. Tras una presentación en inglés, se hacen dos grupos: uno de 8 km y otro de 5 para ir hablando. "Yo me he metido en el segundo porque mañana tengo una carrera y no me quiero flipar ni un puto pelo", añade. Durante la carrera, grabó a algunos participantes y relató con humor su incomodidad al interactuar con extraños frente a la cámara, por lo que optó a grabarlos durante la hora del café.

Al final, la joven confirmó que la fama del club era real: "Había gente muy guapa, eso es una realidad, no me habían mentido. Están todos esculpidos por los dioses, ósea esa peña se revienta". De esta manera, Temple Spain se ha convertido en el lugar de la gente guapa en Madrid y, cada dos fin de semanas gente nueva se apunta.

Temple Spain: deporte y buen rollo

El club de Temple Spain no solo se dedica al running. Se trata de un centro deportivo que ofrece diferentes experiencias junto a la oportunidad de crear una comunidad social. Desde entrenamientos de fuerza, baños de hielo o sauna, su actividad favorita es el 'Social Run', famosos por la gente guapa que acude.

Aunque por la experiencia de Alba, se supone que se organizan salidas cada dos semanas, para enterarse de la actualidad del club es necesario apuntarse gratuitamente a su grupo de WhatsApp. Con diferentes distancias de carrera, se consolida como una nueva forma de conocer gente y hacer deporte en un mismo día.