Se aloja en el hotel más barato de Madrid y su habitación se hace viral: "Esto parece una cúpula"

Planear un viaje es mucho más que elegir el lugar de destino. Encontrar billetes baratos y un alojamiento económico, han sido una de las mayores dificultades para los más aventureros. El Índice de Precios Hoteleros (IHP) en España subió un 5,8% en tasa anual en agosto de 2025, según los datos más recientes del INE. Esto refleja una tendencia al alza en los precios del alojamiento que comenzó incluso antes de la pandemia.

En este contexto, Madrid es una de las ciudades europeas donde más se han incrementado los precios. Por eso, encontrar un buen hotel se ha convertido un desafío para quienes priorizan el precio y la calidad. Almudena (@almumagon) ha reservado una noche en el hotel más barato en Madrid. Sin embargo, su experiencia al entrar a la habitación la dejó sin palabras.

"Por lo menos tiene intimidad"

A través de un vídeo en TikTok, Almudena (@almumagon) describe su experiencia al venir a Madrid. Entre lo más económico en pleno mes de septiembre, encontró un hotel a las afueras de Madrid que literalmente estaba en un polígono. "He buscado por todo Madrid y era lo más barato dentro de que tuviera baño privado", relata. Entre los requisitos, buscada que "no fueran habitaciones compartidas" y en su vídeo muestra cómo luce su habitación.

"Nada más entrar tenemos una cama de matrimonio, venía con una supletoria, que en este caso es litera, espejo, mini escritorio, porque esto no se le puede llamar ni escritorio con un taburete", explica. No obstante, lo que más le llamó la atención fue la disposición del baño: "Lavabo en la misma habitación, ¿eh? La ducha virgen santa. Esto parece una cúpula, no lo había visto. El váter por lo menos tiene intimidad. Me han puesto una puerta".

Una experiencia que hace reflexionar

Al final, Almudena da el precio final sobre la habitación: "A las afueras de Madrid, nos ha costado 115 euros sin desayuno". En su opinión, aclara que "lo veo carísimo pensando que me fui este verano a Italia y me costó 75 euros la noche". En su vídeo, termina lanzando una pregunta a sus seguidores: "Antes nos podía costar una noche 70 euros pero ahora el doble ¿Hasta dónde va a subir esto?".

Aunque no da detalles sobre cuál es el hotel exacto, varios comentarios han delatado que se trata de un Ibis Hotel. Una usuaria explica que son todos iguales, pero que el precio no cuadra. Otros en cambio, añaden que sí existen otras opciones más económicas y más cercanas al centro. Aún así, el vídeo de Almudena es una evidencia de que el precio "low cost" ya no garantiza la comodidad mínima que se espera.