Autoempleo en Madrid a través de 137 Aulas de Emprendimiento en Formación Profesional

Una oportunidad de encontrar trabajo que algunos desconocen. La Comunidad de Madrid facilita, a través de 137 Aulas de Emprendimiento en Formación Profesional, que alumnos y exalumnos de FP transformen sus ideas de autoempleo en empresas viables. Se trata de una iniciativa que, desde su puesta en marcha en el IES Clara del Rey durante el curso 2016/2017, se ha expandido por centros públicos de toda la región.

Las Aulas Profesionales de Emprendimiento proporcionan los instrumentos necesarios para la constitución de microempresas, con el fin de promover el autoempleo como alternativa al trabajo por cuenta ajena. Ofrecen el asesoramiento especializado de un mentor, así como las salas, materiales y equipos requeridos para llevar a cabo el proyecto. Pueden acceder estudiantes matriculados en un ciclo formativo (FP Básica, Grado Medio o Grado Superior) y, también, antiguos alumnos dentro de los tres años siguientes a la finalización de sus estudios.

Estas aulas se constituyen como una estrategia para impulsar las habilidades emprendedoras, imprescindibles en un mercado laboral y socioeconómico en constante cambio. Se trata de una actuación de carácter eminentemente práctico, encaminada a potenciar la opción del autoempleo entre los estudiantes de Formación Profesional. Además, se establece una colaboración constante con los espacios tecnológicos que están habilitando cada vez más institutos de la región y que permiten a los alumnos desarrollar los prototipos que han ideado en las áreas de Emprendimiento, convirtiéndose al mismo tiempo en polos de innovación en la Comunidad de Madrid.