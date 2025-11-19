Ayuso llama a Pedro Sánchez a "depurarse" a sí mismo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo puede "depurarse a sí mismo" porque llegó a gobernar gracias a un "pacto corrupto" que se llevó a cabo "sin papel alguno".

Así lo ha expresado en redes sociales después de que el último informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoja un documento remitido por el exsecretario de Organización del PSOE, Santo Cerdán, con 'Peticiones nombramientos PNV', donde solo se especificaba el nombre de "Javier Cachón, en el Ministerio de Medio Ambiente". "Mantenerlo en la Dirección de Evaluación Ambiental, fue nombrado por Zapatero y es muy buen profesional", decía, algo que ha negado el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban.

"Sánchez debe sus primarias en el PSOE a (José Luis Ábalos) Ábalos y Koldo y su gobierno a un pacto corrupto con la "derechona" vasca y catalana y lo peor, con Bildu, a través de Cerdán", ha denunciado la dirigente madrileña.

Así, considera que este fue el primer pacto que se realizó "sin papel alguno" y cree que por eso "no rompen". Por ello, ha valorado que la única responsabilidad que puede depurar Sánchez es "a sí mismo".