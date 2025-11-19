Groupon retoma la inversión en marca con el lanzamiento de “Turn Life On” en Madrid

Tras tres años centrada en reconstruir su negocio, Groupon vuelve a encender su marca, y lo hace comenzando en Madrid. Hoy, la compañía lanza “Turn Life On”, una nueva campaña que celebra las experiencias locales asequibles y marca un paso decisivo en su transformación global: de la recuperación al crecimiento.

Tras dos trimestres consecutivos de crecimiento de dos dígitos en su marketplace y un fuerte impulso en su categoría de Experiencias Locales, Groupon está preparada para volver a invertir en emoción, no solo en rendimiento.

“Hemos reconstruido el motor, ahora es momento de mostrar por qué importa”, dijo Josef Buryan, Chief Marketing Officer de Groupon. “Madrid tiene una energía única alrededor de la comida, la cultura y el descubrimiento. Turn Life On trata de hacer que esos momentos sean más fáciles de decir que sí - sin gastar de más.”

Groupon ofrece numerosos planes, a precios reducidos Groupon

Madrid lidera el regreso de Groupon en Europa

España sigue siendo uno de los mercados internacionales más sólidos de Groupon, mostrando un crecimiento de doble dígito constante en Experiencias Locales. El país continúa superando los niveles previos a la pandemia, con varias de sus ciudades superando ya el rendimiento del mercado en 2019.

En Madrid, la demanda de restaurantes, bienestar y actividades familiares ha aumentado notablemente año tras año, reflejando el renovado apetito de los consumidores por el ocio y el descubrimiento local. Este impulso sostenido sitúa a España a la vanguardia del regreso de Groupon en Europa.

Retorno de Groupon a la inversión en marca

Desarrollada junto con M+C Saatchi Performance, la campaña marca un regreso estratégico a la inversión en marca para Groupon. En lugar de lanzar una plataforma creativa a gran escala, el lanzamiento en Madrid se centra en un único anuncio principal que da vida a Turn Life On - celebrando la alegría de volver a decir sí a las experiencias locales. El contenido fue generado y refinado utilizando herramientas de IA dentro de un flujo de trabajo dirigido por humanos, lo que permitió una agilidad excepcional al probar la respuesta de la audiencia en uno de los mercados más dinámicos de Groupon.