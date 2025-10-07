Ayuso y otras autoridades madrileñas acuden al lugar del derrumbe en el centro de Madrid

Mañana intensa en el centro de Madrid ante el derrumbe de un edificio en la zona de Ópera. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se ha desplazado a la calle Hileras del centro de la capital, donde a primera hora de esta tarde se ha producido el hundimiento en un edificio de viviendas que ha causado heridas, al menos, a tres trabajadores y donde los servicios de Emergencias trabajan en la búsqueda de posibles atrapados.

Según han indicado desde el Gobierno regional, la presidenta madrileña se encuentra conociendo la situación de este suceso con los responsables de los servicios de Emergencias del puesto de mando que se ha habilitado junto al inmueble siniestrado.

Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, y el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo.

Por su parte, el delegado de Gobierno, Francisco Martín, también acudirá al lugar del derrumbe, según han indicado desde la institución a los periodistas.

Los líderes de los partidos políticos madrileños han mostrado en las redes sociales su preocupación tras el derrumbe de varios forjados de un edificio en la calle de las Hileras, en el que, de momento, se ha atendido a tres obreros, un grave y dos de carácter leve. Se teme que la cifra aumente.

"Estamos pendientes del derrumbe parcial de varios forjados en un edificio en obras en la calle Hileras", así lo ha escrito en su cuenta de X el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que se encuentra en Londres.

Desde el PSOE municipal, su portavoz Reyes Maroto también ha informado que sigue con "preocupación" este suceso y ha mandado su apoyo a las personas afectadas. Además, la líder socialista ha agradecido el "excelente trabajo" de los servicios de emergencia y de todos los profesionales que están actuando sobre el terreno.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha manifestado que "espera atenta" las noticias de los servicios de emergencia que están actuando en la zona.