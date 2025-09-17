Ayuso pide «coherencia» a RTVE y que no retransmita Eurovisión ni el Benidorm Fest

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, espera que "por coherencia" Radio Televisión Española (RTVE) no retransmita tampoco Eurovisión ni participe en el Benidorm Fest, tras declinar participar en el festival si lo hace Israel, y ha avisado del "aislamiento internacional" al que se enfrenta España. "Imagino que por coherencia dejarán el Benidorm o dejarán de retransmitir Eurovisión en Radio Televisión Española, que yo lo vea, y a ver si son tan coherentes para romper todos los vínculos que tienen en materia de seguridad y defensa con Israel, porque mucho hablar, pero luego no lo hace", ha afirmado la mandataria madrileña tras el Consejo de Gobierno desde Alcalá de Henares. Díaz Ayuso ha hecho alusión al "aislamiento internacional" que va a pagar España "durante décadas" por el "enfrentamiento con naciones que además son democracias liberales" todo por "ponerse a la cabeza de manera extrema de una causa donde nadie le ha pedido que ni siquiera se mueva".

"Cada vez que se llama a una mesa a líderes internacionales para hablar de los temas más importantes en seguridad y defensa, España ya nunca se sienta. Esto es lo que en realidad me importa más. Así que que deje de coquetear con narcodictaduras", ha exigido Ayuso. Considera que el Gobierno de España tiene que empezar por contar las facturas que tiene con Israel en materia de defensa y seguridad, algo que sería "muy interesante". "No sea que los socios a los que les quiere quitar el terreno electoral, y es por lo que también promueve todo esto, se lo coman por las patas", ha valorado. Sobre Eurovisión, ha destacado que Israel ha sido protagonista durante muchos años por incluir "a artistas trans, homosexuales, por el feminismo y quedar siempre en los primeros sitios". "Llevan una ruptura artificial incluso a un evento, sin contar con que los aficionados no están en eso", ha expresado. Considera la líder madrileña que con estos "pierden todos" mientras él, Pedro Sánchez, "gana un poquito más de oxígeno".