Ayuso señala el silencio de las feministas por el abandono de las mujeres afganas: "Aquí no hay boicots ni flotillas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se preguntó irónicamente dónde están los "boicots" y las "flotas" contra las restricciones del Gobierno talibán de Afganistán, que han provocado que muchas mujeres no fueran rescatadas tras el terremoto que azotó a su país, dado que los hombres tienen prohibido tocarlas si no comparten parentesco.

"Veamos las manifestaciones, los boicots, las flotas, los paros educativos, las pancartas, las camisetas, los vídeos, los artistas en pie y protestando", reaccionó en un mensaje en sus redes sociales donde citó un vídeo en el que se muestra cómo las mujeres afganas no son rescatadas ni atendidas tras el terremoto por la prohibición de tocarlas.

El mensaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid se produce después de que esta semana partiera una flotilla hacia la Franja de Gaza, y de que las protestas contra Israel marcaran las últimas etapas de la Vuelta Ciclista a España, con altercados violentos.

Este viernes, Ayuso deslizó en un mitin en Arganda del Rey que estas protestas son, en realidad, movimientos antisemitas y rememoró el atentado perpetrado por terroristas palestinos en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, en el que fueron asesinados dos atletas israelíes, un policía y nueve rehenes.