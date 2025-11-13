¿Cascos gigantes en Cibeles?

Sorpresa. Eso es lo que han sentido todos los que ayer pasaron por la plaza de Cibeles en Madrid. Ante el Ayuntamiento, los cascos de jugadores de la NFL norteamericana salen al paso de los viandantes. La Comunidad de Madrid ya lo había avanzado al presentar un conjunto de actividades y eventos para este magno acontecimiento en la capital. Y es que entre otras novedades ya se anunciaron las «Fan zones» de los equipos y estos cascos gigantes de fútbol americano a los pies del Palacio de Cibeles. Todo con motivo del primer partido en España de la National Football League (NFL), que tendrá lugar este próximo 16 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu.

Según ha trasladado el Ejecutivo autonómico, esta cita deportiva de la liga de fútbol americano de Estados Unidos contará con una experiencia NFL, una amplia programación gratuita en el marco del encuentro que enfrentará a los Miami Dolphins con los Washington Commanders.

Con ocasión de esta cita deportiva, y en un plano más comercial, Hostelería Madrid prevé un impacto de entre 10,6 y 21,2 millones de euros en los bares y restaurantes de la ciudad de Madrid por el partido de la liga NFL, que se disputa este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu, entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Una cita, en un partido que será de máxima emoción, y que reunirá a 84.000 espectadores. Del total de asistentes, 42.000 serán turistas internacionales, fundamentalmente procedentes de Estados Unidos, aunque también de países europeos vecinos, que previsiblemente tendrán una estancia media de hasta cuatro días en la capital.

Por lo pronto, los tres cascos gigantes de la NFL, en el exterior del Palacio de Telecomunicaciones, en Cibeles, ya están listos. Todo para que aficionados, turistas y madrileños puedan fotografiarse con ellos. También habrá meninas repartidas por la ciudad y decoradas con motivos de la NFL, Dolphins y Commanders, como homenaje a uno de los símbolos de Madrid. Mucho que disfrutar.