La delegación del Gobierno no sancionará a Rosalía por el acto en el "Times Square madrileño"

No habrá sanción. La delegación del Gobierno en Madrid ha concluido que el acto realizado por Rosalía el pasado 20 de octubre, que convirtió la céntrica Plaza de Callao en un "altar urbano" no es sancionable en el ámbito de sus competencias al considerar que "no existe que exista ningún elemento susceptible de sanción".

Ese día la cantante organizó una aparición sorpresa en el "Times Square madrileño" para presentar su nuevo disco "Lux", que se vio proyectado en pantallas gigantes. El asunto generó polémica al carecer de autorización oficial. Y es que, cientos de fans abarrotaron la plaza y la Gran Vía obligando a la Policía a desplegar antidisturbios y cerrar la estación de metro. Además, la artista tuvo que salir escoltada por la Policía.

El comunicado de la delegación del Gobierno llega con un dardo dirigido al Ayuntamiento de Madrid. "Es sorprendente que ahora el Ayuntamiento de Madrid traslade informes policiales a la Delegación del Gobierno por el acto de Rosalía, cuando hace un año no hizo lo mismo en relación a la celebración del concierto de David Bisbal, organizado por la Comunidad de Madrid sin informar previamente, y que congregó a miles de personas en la Puerta del Sol. Lo sucedido alrededor de dicho evento motivó que la Delegación emitiera una comunicación dirigida a los ayuntamientos y al gobierno de la Comunidad de Madrid señalando la necesidad de informar previamente de este tipo de eventos, para analizar la posible concurrencia con posibles concentraciones o manifestaciones y diseñar un dispositivo de seguridad y emergencia para su adecuado desarrollo", señala el delegado.

Tras el acto el Ayuntamiento confirmó que no se habían solicitado permisos y tanto el Ayuntamiento madrileño y la delegación del Gobierno se han acusado mutuamente de falta de control.