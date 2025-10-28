Abraham Mateo revela cuál es su restaurante favorito en Madrid: "Llevo 12 años pidiendo lo mismo"

Comer es uno de los mayores placeres de la vida. Cada restaurante, cada plato y cada ingrediente pueden llegar a crear una experiencia única para el comensal, generando sensaciones que evoquen la necesidad de volver. Así, es como la mayoría de la gente distingue sus restaurantes favoritos de aquellos que simplemente han gustado. Aun así, se tienen en cuenta otros criterios como el servicio, la atención al cliente o el ambiente entre otros.

En cambio, cuando hablamos de una persona famosa se tiende a pensar que como son invitados a la mayoría de sitios, apenas pueden decir que tienen establecimientos a los que realmente les encanta ir. Sin embargo, la realidad es totalmente lo contrario y así lo ha demostrado Abraham Mateo en redes sociales donde ha confesado que "lleva 12 años acudiendo al mismo sitio" para comer sus platos favoritos.

La comida favorita de Abraham Mateo

Abraham Mateo Chamorro, conocido popularmente como Abraham Mateo, nació un 25 de agosto de 1998 en Cádiz y es uno de los cantantes, compositor y productor musical más reconocidos de España. Con los años, se ha consolidado como una de las figuras más versátiles del pop y la música urbana. Con una carrera que empezó cuando apenas era un niño, se encuentra en los primeros puestos de las listas musicales.

Con solo siete años empezó a participar en programas de televisión, destacando especialmente su participación en 'Menuda Noche' en Canal Sur, donde sorprendió por su voz y carisma. A los diez años firmó su primer contrato discográfico y lanzó su álbum debut en 2009. Sin embargo, no fue hasta 'Señorita' con la que alcanzaría su fama como artista. Ahora, con más de 15 años de carrera musical, el gaditano vive una etapa de plenitud creativa con éxitos mundiales como 'Quiero Decirte' con Ana Mena.

A pesar de los grandes cambios que ha pasado a lo largo de su vida, Abraham Mateo sigue teniendo claro cuál es su plato de comida favorito y que siempre que puede lo come. "Yo podría desayunar, merendar y cenar sushi", afirma en un vídeo de TikTok junto al influencer Peldanyos. El sushi se trata de un cono de alga nori que se rellena con arroz y otros múltiples ingredientes como pescado crudo, aguacate u otras verduras.

El restaurante favorito de Abraham Mateo

De la mano del creador de contenido gastronómico, Peldanyos, el cantante gaditano ha confesado cuál es su sitio favorito para comer en Madrid. Tras casi media vida comiendo allí, Abraham Mateo elige Nakama Sushi Bar en Las Rozas. "Hemos intentado recoger lo mejor de las gastronomías Japonesa, Mediterránea y Caribeña para crear una experiencia única e inolvidable en un ambiente divertido y cosmopolita de decoración vanguardista y acogedora, destinado para compartir con amigos, colegas y familia", describen en la página web del restaurante.

Durante su visita a Nakama, Peldanyos se deja aconsejar por el cantante: "yo soy muy leal a mi gusto, siempre pido lo mismo". Primero empiezan probando la gyozas de guayu que califican como increíble, nigiris de vieira que deja impresionado a Peldanyos y nigiri de toro. Entre sus favoritos, ambos lo tienen muy claro: "el salmón de lima y luego el gunka, aunque las gyozas también". Al final, de postre piden mojis de diferentes sabores. "¿Qué te ha parecido el de piña y coco? El trocito de piña es de los que más me han gustado, ¿eh? Este es de cheesecake y me lo voy a pillar igual", sintetizan.

Ubicación, precios y carta de Nakama

Aunque cuenta con dos ubicaciones en Madrid, al que acude Abraham Mateo es el que se encuentra en el término de Las Rozas, "una síntesis de cocina japonesa con la riqueza mediterránea y la influencia de la cocina Suramericana y del Caribe". Se ubica dentro de Európolis Ciudad Comercial, en la calle Belgadro. Tiene un horario de apertura de: lunes a jueves, de 13:30-16:00 h / 20:30-23:00 h, viernes y sábado, de 13:30-16:30 / 20:30-23:30 h y domingo, de 13:30-16:30 / 20:30-23:00 h.

En su carta tienen desde entrantes como croquetas de bacalao o bao de pato por 7,95 euros, makis a partir de 9 euros, sashimi, tartares y ceviches, fideos, carnes, arroces y pescado. Además, disponen de menú por 15,50 euros. En él se incluye: tres entrantes, siete segundos y un postre. "La empresa se reserva el derecho a ofrecer el menú según su conveniencia y disponibilidad. También, queda supeditado a días festivos o vísperas de festivos municipales, nacionales o de la Comunidad de Madrid", explica en la página web. Está disponible de lunes a jueves hasta las 16:00 horas.