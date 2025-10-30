Acceso

La Comunidad de Madrid construirá una autopista de 41 km entre Valdemorillo y Griñón

Comenzará en la conexión de la M-600 con la M-503, enlace sur de Valdemorillo, y finalizará en el enlace de la M-404 y la M-407, próximo al núcleo de Griñón

Rafael Fernández
  • Rafael Fernández
    Licenciado en Periodismo. Oposición a la Escuela Diplomática. Trabajé en La Voz de Asturias, Expansión, Xacobeo 93. Hablo francés e inglés. Fundador de LA RAZÓN. Experiencia en editoriales, puntazos, gestión de textos y noticias de la Sección de Opinión.
Un paso clave en la movilidad de la región. La Comunidad de Madrid construirá una nueva autopista en el eje de la zona Suroeste de la región. El Ejecutivo motiva esta nueva infraestructura por la alta intensidad de vehículos en esta parte de la provincia.

Tendrá una longitud 41 kilómetros, comenzará en la conexión de la M-600 con la M-503, enlace sur de Valdemorillo, y finalizará en el enlace de la M-404 y la M-407, próximo al núcleo de Griñón.

Con esta infraestructura se atenderá, aseguran, la demanda de los más de 100.000 vecinos de la zona. A la calzada para el tráfico motorizado se añadirá un carril bici paralelo.

