La Comunidad de Madrid evaluará los daños del incendio de Tres Cantos y pedirá ayudas

El Gobierno regional, tras reunir de urgencia a las consejerías implicadas, ha anunciado que evaluará los daños provocados por el incendio en el Soto de Viñuelas, en el término municipal de Tres Cantos. Entre las actuaciones previstas figuran el apoyo a los vecinos afectados y la puesta en marcha de medidas para la recuperación forestal y de la fauna salvaje en la zona calcinada.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico solicitará la declaración de la zona como “gravemente afectada por una emergencia de protección civil” y pedirá al Gobierno central la habilitación de ayudas para los municipios y ciudadanos perjudicados por los incendios de este verano, incluidos los registrados en Villamanta y Navalcarnero.

La Comunidad de Madrid trabaja con los ganaderos afectados por el incendio. En dos explotaciones se han retirado los cuerpos de 150 cabezas de ovino de raza colmenareña [autóctona] y, en otra, en las próximas horas se procederá a la retirada de los cuerpos 18 caballos que murieron por el fuego.

A esta hora, el perímetro permanece estabilizado, pero el incendio, aunque presenta buena evolución, no está controlado. Se prevén vientos erráticos y de tormenta esta tarde con rachas hasta de 40 km/h con atención especial hasta las 22:00 horas aproximadamente. La dirección del viento es cambiante, se prevén tormentas que podrían provocar rachas de hasta 50-60 km/h. Mañana por la tarde también se prevé viento intenso. Todos los vecinos han podido volver a sus casas y la Policía Local de Tres Cantos supervisa ese regreso. La Policía Judicial de Guardia Civil y el SEPRONA han iniciado la investigación de las causas del incendio.