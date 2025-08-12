Un incendio de una decena de coches en el aparcamiento de Xanadú obliga a confinar a los clientes

Un incendio declarado hoy en el aparcamiento del centro comercial Xanadú ha afectado a un total de diez vehículos, según han informado los servicios de emergencias. El fuego se originó en uno de los coches estacionados y, debido a la rápida propagación de las llamas, alcanzó a otros automóviles cercanos.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a la vegetación próxima o a las instalaciones del centro comercial. No se han registrado daños personales.

De manera preventiva, se confinó durante unos minutos a los clientes en el interior del edificio, aunque la situación se encuentra ya prácticamente controlada.