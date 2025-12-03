Condenan a 26 años de cárcel en Madrid a un taxista: abusaba de amigas de sus hijos

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 26 años de cárcel a un taxista por abusos sexuales a amigas de sus hijos del instituto a cambio de regalos y droga entre finales de 2021 hasta octubre de 2023.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se la pena por delitos de corrupción de menores, delitos contra la libertad sexual, y contra la salud pública.

Los padres de una de las niñas dieron la voz de alarma tras varios ingresos hospitalarios por adicción a las drogas. A partir de ahí, el caso se derivó a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (FAM) de la Policía Nacional.

Según la fiscal, el procesado aprovechando que acudían a su domicilio en el distrito de Carabanchel amigas y compañeras del instituto de su hijos, entró en contacto con varios menores. Así, sostiene que "a cambio de mantener cualquier tipo de contacto íntimo o relaciones sexuales con las mismas, les ofrecía dinero, sustancias estupefacientes, como cocaína, marihuana y hachís, o regalos".

"Nunca fue su intención"

En su declaración, el agresor sexual negó en el juicio que realizara tocamientos a las menores y que las diera regalos y drogas, así como pastillas, lo que provocó una adicción de las menores a sustancias.

"Nunca tuvo intención de hacerlas nada. Las llevaba de un lado a otro hasta que vi que se estaban pasando conmigo", aseveró en su turno a la última palabra.

En el análisis de su móvil, la Policía Nacional acreditó los contactos del acusado con las menores, lo que supone la principal prueba de cargo. Además, se constatan que las niñas mandaban fotografías desnudas al procesado y la existencia de vídeos sexuales.

En su escrito, el fiscal solicitaba que se le impusiera al condenado medidas de libertad vigilada que oscilan entre cinco y diez años, y penas de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante cinco años, así como para el desempeño de cualquier profesión u oficio que implique contacto directo y regular con menores por periodos de hasta veinte años.