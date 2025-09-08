Unas jóvenes describen cómo es ser de Madrid: "Competimos contra toda España"

Ser de Madrid significa convivir en una ciudad donde se concentra la mayor parte de las oportunidades del país. La capital atrae cada año a miles de estudiantes, trabajadores y visitantes, lo que convierte a sus habitantes en personas que viven con un ritmo acelerado y en una constante competencia por el acceso a vivienda, empleo o plazas universitarias.

En un vídeo viral, un grupo de jóvenes madrileñas resume esa identidad con frases cortas y llenas de ironía: desde medir las distancias en paradas de metro hasta reivindicar que en la capital se puede beber agua del grifo. Entre la broma y la crítica, dibujan un retrato generacional de lo que significa crecer y vivir en Madrid.

Así se identifican los jóvenes con Madrid

A través de las redes sociales, muchos jóvenes españoles hacen eco de sus pensamientos e ideas. Esta vez, ha sido en TikTok (@blancchh) donde unas jóvenes han querido reflejar el sentimiento "somos de Madrid". Las jóvenes describen su identidad madrileña a través de pequeños gestos cotidianos y códigos compartidos. "Somos de Madrid, y obviamente medimos las distancias en paradas de metro", cuentan entre risas, reflejando la manera en la que la movilidad define la vida diaria. También asumen con ironía el peso de ser el centro de España: "Somos de Madrid y obviamente las localidades de España nos odian por ser la capital".

Otros rasgos que consideran son, el hecho de que en veinte minutos andando es "a la vuelta de la esquina", se enorgullecen de poder beber agua del grifo y aseguran que "andamos rápido aunque no tengamos prisa". En su habla se reconocen expresiones propias: no dicen "me apetece mucho" sino "me renta mazo", y también un supuesto "no acento" que, para ellas, marca diferencia con el resto de España.

Además, las jóvenes admiten que salir de fiesta implica un gasto mínimo de treinta euros, que las joyas más comunes provienen de mercadillos como el de Majadahonda y, cuando llega el verano, el plan casi automático de cualquier madrileño es bajar al Mediterráneo. Sin embargo, las madrileñas destacan uno de los problemas que más sufren los jóvenes: "Somos de Madrid y competimos contra toda España para entrar en la universidad".

Entre bromas y críticas a los madrileños

El vídeo de las jóvenes madrileñas no quedó en anécdota, sino que llegó a provocar cientos de comentarios de usuarios de diferentes partes de España. Algunos se sumaron al tono orgulloso escribiendo: "Somos de Madrid y somos la envidia de todos", mientras otros insistían en la superioridad de la capital con mensajes como "Somos los mejores y punto" o "Como en Madrid en ningún lado".

Sin embargo, las criticas y los clichés contra los madrileños no se quedaron atrás. "Somos de Madrid y llenamos las playas de Alicante", escribía un usuario en los comentarios. "Y por eso dais vergüenza", reprochaba un usuario, mientras otra persona puntualizaba que expresiones como "me renta mazo" son una moda reciente y no un rasgo madrileño.