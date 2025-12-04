Un decreto para perseguir a la «mafia aceitunera»

Bandas organizadas, que operan con rapidez en fincas rurales, a menudo a plena luz del día, para recolectar grandes cantidades de aceitunas que son vendidas de forma fraudulenta. El modus operandi de la «mafia aceitunera» se repite, sea cual sea la región en la que opera. Y Madrid no es una excepción. Teniendo en cuenta la subida del precio del aceite, el botín es suculento.

La Comunidad de Madrid ultima un proyecto de decreto con la principal misión de garantizar la trazabilidad del aceite que se produce en la región, mediante un sistema obligatorio de seguimiento de los movimientos de las aceitunas durante su transporte, desde su recolección hasta la llegada al centro de transformación o almacenaje. La medida, por un lado, «refuerza los controles» ante el aumento del valor del aceite; y por otro, busca proteger a los agricultores frente a los robos que se producen en sus cosechas.

Tal y como informa la Comunidad de Madrid, el proyecto, sometido a consulta pública del 3 al 23 de octubre pasado, no ha recibido ninguna alegación ni observación, por lo que continúa su tramitación. Así, la intención del Ejecutivo regional es que esté vigente para la campaña de 2026-2027.

Inscripciones

Para su puesta en marcha, los titulares de explotaciones deberán estar inscritos en el Sistema de Información de Explotaciones Agrarias (SIEX) y registrar entradas y salidas de las aceitunas. De este modo, ante cualquier incidencia, se podrá identificar su procedencia y determinar responsabilidades, en caso de robo.

La campaña 2025-2026 pondrá en el mercado nuevos productos, cuya calidad se espera que sea muy alta gracias al buen estado de salud de la aceituna. En la anterior, se produjeron 34.000 litros de aceite: casi un 110% más que en la primera, con 16.204.

Hay que tener en cuenta que la región ha aumentado en seis años la superficie destinada al olivar en un 1,8% desde 2019, pasando de 29.425 hectáreas en 2019 a 29.959 en 2024. De ellas, 20.000 se destinan a la Denominación de Origen Protegida Aceite de Madrid, DOP que, en poco más de dos años, ya ha conseguido aglutinar 13 marcas y 13 almazaras.

Premios

La DOP fue reconocida en abril de 2023 por la Unión Europea y ha obtenido ya 18 premios internacionales, otorgados en Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia, Israel, China y Japón.

Según destaca el Gobierno madrileño, su sabor y propiedades proceden de la combinación de diferentes variedades estudiadas en el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario.