La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este jueves apunta a un descenso generalizado de las temperaturas con máximas que no subirán de los 30ºC. La bajada será todavía más notable en la Sierra, donde no se descarta alguna lluvia débil y dispersa por la mañana. En cuanto a los cielos, permanecerán poco nubosos o incluso despejados. El viento soplará flojo y moderado, dependiendo del momento del día.

Los termómetros oscilarán entre los 19ºC y los 28ºC en Madrid; los 17ºC y 30ºC en Alcalá de Henares; los 17ºC y los 30ºC en Aranjuez; 14ºC y los 26ºC en Collado Villalba; los 18ºC y los 29ºC en Getafe y 17ºC y los 29ºC en Navalcarnero