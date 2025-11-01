Descubrir Aranjuez en rutas turísticas teatralizadas

La Comunidad de Madrid ha invitado a descubrir el patrimonio cultural e histórico de Aranjuez a través de visitas turísticas guiadas y teatralizadas a través de la iniciativa 'A la luz de la historia', que se celebrará los próximos viernes y sábados de noviembre, ha informado el Ejecutivo regional.

El recorrido comenzará sobre las 18.30 horas en el embarcadero del Club de Piragüismo de Aranjuez, donde los participantes podrán disfrutar de un paso en el barco Curiosity por el Tajo, para a continuación seguir por otras zonas destacadas de la ciudad hasta culminar a las 21.30 horas en la plaza de San Antonio.

A lo largo del recorrido, un elenco de cinco actores recreará escenas de la vida cortesana de los reyes en Aranjuez, mostrando "sus entretenimientos, costumbres y anécdotas históricas", a fin de "acercar al público aspectos menos conocidos de su Paisaje Cultural", declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en diciembre de 2001".

El aforo es de 50 personas por visita, con un máximo de cuatro plazas por reserva. Las inscripciones pueden realizarse a través del formulario disponible en el código QR del cartel promocional o en la web de turismo de Aranjuez.

La Comunidad de Madrid ha destacado que esta iniciativa forma parte de sus esfuerzos por "promover el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio de la región".