Detenidas 16 personas en Madrid durante un operativo contra bandas en locales de ocio nocturno

La Policía Nacional ha detenido a 16 personas en un dispositivo especial para prevenir represalias violentas entre grupos criminales, tras el enfrentamiento armado registrado a mediados de agosto en Parla que se saldó con nueve arrestados y cuatro heridos por arma blanca, dos de ellos en estado grave.

Gracias a los avances en la investigación, los agentes pudieron realizar el pasado 18 de septiembre la entrada y registro simultáneo de tres locales de ocio nocturno ubicados en Parla, Fuenlabrada y el distrito madrileño de Usera-Villaverde, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

En estos establecimientos, regentados por miembros de las organizaciones enfrentadas, no solo se facilitaba el consumo de drogas, sino que también se ofrecían servicios sexuales. Además, los locales contaban con salas privadas que los clientes podían reservar por horas o noches completas.

La investigación permitió comprobar que una de las detenidas, regente de uno de los locales, escondía en salas contiguas sustancias tóxicas, principalmente ketamina, a las que solo ella tenía acceso, por lo que fue detenida por presuntos delitos contra la salud pública y pro promover y facilitar el consumo de estupefacientes.

Por su parte, los otros quince detenidos -ocho hombres y siete mujeres- están acusados de delitos contra la salud pública e infracción de la Ley de Extranjería. Todos ellos han sido puestos a disposición judicial.