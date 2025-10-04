Detenido un hombre de 71 años por insinuarse a unas menores en un parque de La Elipa

Un hombre de 71 años ha sido detenido por violentar, insinuarse y tocarse los genitales delante de unas menores en el conocido como parque de La Maceta, en el distrito de La Elipa, próximo a la avenida Daroca. Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal, los hechos ocurrieron sobre las 19 horas del pasado 20 de septiembre, cuando unas menores alertaron a los policías de los comportamientos de este hombre, de origen ecuatoriano. Tres menores, de menos de 15 años, denunciaron que el hombre estaba insinuándose "de manera obscena", invitándolas a acercarse, mientras se tocaba los genitales "de manera lasciva", un comportamiento que las jóvenes grabaron a través de su teléfono móvil y mostraron a los agentes. El hombre fue detenido y ha pasado a disposición judicial.